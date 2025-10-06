Hvad er 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million (200M) Tokenomics

At forstå tokenomics for 200Million (200M) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 200M Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om 200Million Hvor meget er 200Million (200M) værd i dag? Den direkte 200M pris i USD er 0.004346 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle 200M til USD pris? $ 0.004346 . Tjek Den aktuelle pris på 200Mtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af 200Million? Markedsværdien for 200M er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af 200M? Den cirkulerende forsyning af 200M er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på 200M? 200M opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 200M? 200M så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for 200M? Direkte 24-timers handelsvolumen for 200M er $ 11.35K USD . Bliver 200M højere i år? 200M kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 200M prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

200Million (200M) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

