Bitcoin Cats (1CAT) Information Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Officiel hjemmeside: https://www.bitcoincats.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Køb 1CAT nu!

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Cats (1CAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Alle tiders Høj: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Alle tiders Lav: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Nuværende pris: $ 0.0002737 $ 0.0002737 $ 0.0002737 Få mere at vide om Bitcoin Cats (1CAT) pris

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Cats (1CAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 1CAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 1CAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 1CAT's tokenomics, kan du udforske 1CAT tokens live-pris!

Bitcoin Cats (1CAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for 1CAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk 1CAT prishistorikken nu!

1CAT Prisprediktion Vil du vide, hvor 1CAT måske er på vej hen? Vores 1CAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 1CAT Tokens prisprediktion nu!

