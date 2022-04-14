1984 (1984) Tokenomics Få vigtig indsigt i 1984 (1984), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

1984 (1984) Information The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol. Officiel hjemmeside: https://1984eth.com/

1984 (1984) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 1984 (1984), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.82K Samlet udbud $ 850.00M Cirkulerende forsyning $ 825.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.30K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

1984 (1984) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 1984 (1984) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 1984 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 1984 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 1984's tokenomics, kan du udforske 1984 tokens live-pris!

1984 Prisprediktion Vil du vide, hvor 1984 måske er på vej hen? Vores 1984 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

