100xDarren (100X) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -3.97% Prisændring (1D) -7.82% Prisændring (7D) +98.72% Prisændring (7D) +98.72%

100xDarren (100X) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har 100X handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 100Xs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 100X har ændret sig med -3.97% i løbet af den sidste time, -7.82% i løbet af 24 timer og +98.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

100xDarren (100X) Markedsinformation

Markedsværdi $ 694.00K$ 694.00K $ 694.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 694.00K$ 694.00K $ 694.00K Cirkulationsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Samlet Udbud 999,969,477.41632 999,969,477.41632 999,969,477.41632

Den nuværende markedsværdi på 100xDarren er $ 694.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 100X er 999.97M, med et samlet udbud på 999969477.41632. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 694.00K.