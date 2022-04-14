1000x by Virtuals (1000X) Tokenomics Få vigtig indsigt i 1000x by Virtuals (1000X), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

1000x by Virtuals (1000X) Information 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Køb 1000X nu!

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 1000x by Virtuals (1000X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Samlet udbud $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Cirkulerende forsyning $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Alle tiders Høj: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Alle tiders Lav: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Nuværende pris: $ 0.00348567 $ 0.00348567 $ 0.00348567 Få mere at vide om 1000x by Virtuals (1000X) pris

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 1000x by Virtuals (1000X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 1000X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 1000X tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 1000X's tokenomics, kan du udforske 1000X tokens live-pris!

1000X Prisprediktion Vil du vide, hvor 1000X måske er på vej hen? Vores 1000X prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 1000X Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!