10 figs (FIGS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i 10 figs (FIGS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

10 figs (FIGS) Information

10 figs is literally 10 figs

limited supply of ten delicious figs

symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.

wtf is 10 figs?

$figs is an entirely original meta

let’s break it down 👇

figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers

6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs

what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs

tokenomics:

tl:dr there are only 10 $figs

Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10

memes part 1:

beyond numbers & tokenomics…

figs is a just a f****** fruit

figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.

memes part 2:

fig heads

we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.

memes part 3:

fig season

As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe

fig season is coming.

memes part 4:

fig brained = high IQ + retardio

A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.

the community:

what is a meme without a community?

Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process

it’s always a sunny day on the farm, so lock in

Officiel hjemmeside:
https://www.10figs.xyz/

10 figs (FIGS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 10 figs (FIGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 68.35K
Samlet udbud
$ 10.00
Cirkulerende forsyning
$ 10.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 68.35K
Alle tiders Høj:
$ 117,193
Alle tiders Lav:
$ 3,359.95
Nuværende pris:
$ 6,834.84
10 figs (FIGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for 10 figs (FIGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FIGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FIGS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FIGS's tokenomics, kan du udforske FIGS tokens live-pris!

FIGS Prisprediktion

Vil du vide, hvor FIGS måske er på vej hen? Vores FIGS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.