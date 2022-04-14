10 figs (FIGS) Tokenomics Få vigtig indsigt i 10 figs (FIGS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

10 figs (FIGS) Information 10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in Officiel hjemmeside: https://www.10figs.xyz/ Køb FIGS nu!

10 figs (FIGS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 10 figs (FIGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.35K Samlet udbud $ 10.00 Cirkulerende forsyning $ 10.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.35K Alle tiders Høj: $ 117,193 Alle tiders Lav: $ 3,359.95 Nuværende pris: $ 6,834.84

10 figs (FIGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 10 figs (FIGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIGS's tokenomics, kan du udforske FIGS tokens live-pris!

