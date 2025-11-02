UdvekslingDEX+
Den direkte 1 dog can change your life pris i dag er 0.00000928 USD. Følg med i realtid 1DOG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 1DOG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 1DOG

1DOG Prisinfo

Hvad er 1DOG

1DOG Officiel hjemmeside

1DOG Tokenomics

1DOG Prisprognose

1 dog can change your life Logo

1 dog can change your life Pris (1DOG)

Ikke noteret

1 1DOG til USD direkte pris:

--
----
-0.60%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
1 dog can change your life (1DOG) Live prisdiagram
1 dog can change your life (1DOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000876
$ 0.00000876$ 0.00000876
24H lav
$ 0.00000952
$ 0.00000952$ 0.00000952
24H høj

$ 0.00000876
$ 0.00000876$ 0.00000876

$ 0.00000952
$ 0.00000952$ 0.00000952

$ 0.00003011
$ 0.00003011$ 0.00003011

$ 0.00000762
$ 0.00000762$ 0.00000762

+0.30%

-0.69%

+8.82%

+8.82%

1 dog can change your life (1DOG) realtidsprisen er $0.00000928. I løbet af de sidste 24 timer har 1DOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000876 og et højdepunkt på $ 0.00000952, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 1DOGs højeste pris nogensinde er $ 0.00003011, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000762.

Når det gælder kortsigtet performance, 1DOG har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -0.69% i løbet af 24 timer og +8.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

1 dog can change your life (1DOG) Markedsinformation

$ 9.20K
$ 9.20K$ 9.20K

--
----

$ 9.20K
$ 9.20K$ 9.20K

996.51M
996.51M 996.51M

996,513,856.40308
996,513,856.40308 996,513,856.40308

Den nuværende markedsværdi på 1 dog can change your life er $ 9.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 1DOG er 996.51M, med et samlet udbud på 996513856.40308. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.20K.

1 dog can change your life (1DOG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af 1 dog can change your life til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af 1 dog can change your life til USD $ -0.0000030059.
I de sidste 60 dage var prisændringen af 1 dog can change your life til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af 1 dog can change your life til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.69%
30 dage$ -0.0000030059-32.39%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er 1 dog can change your life (1DOG)

barking to millions

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

1 dog can change your life (1DOG) Ressource

Officiel hjemmeside

1 dog can change your life Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil 1 dog can change your life (1DOG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine 1 dog can change your life (1DOG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for 1 dog can change your life.

Tjek 1 dog can change your life prisprediktion nu!

1DOG til lokale valutaer

1 dog can change your life (1DOG) Tokenomics

At forstå tokenomics for 1 dog can change your life (1DOG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 1DOG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om 1 dog can change your life (1DOG)

Hvor meget er 1 dog can change your life (1DOG) værd i dag?
Den direkte 1DOG pris i USD er 0.00000928 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 1DOG til USD pris?
Den aktuelle pris på 1DOGtil USD er $ 0.00000928. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 1 dog can change your life?
Markedsværdien for 1DOG er $ 9.20K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 1DOG?
Den cirkulerende forsyning af 1DOG er 996.51M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 1DOG?
1DOG opnåede en ATH-pris på 0.00003011 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 1DOG?
1DOG så en ATL-pris på 0.00000762 USD.
Hvad er handelsvolumen for 1DOG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 1DOG er -- USD.
Bliver 1DOG højere i år?
1DOG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 1DOG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
1 dog can change your life (1DOG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

