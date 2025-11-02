1 dog can change your life (1DOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000876 $ 0.00000876 $ 0.00000876 24H lav $ 0.00000952 $ 0.00000952 $ 0.00000952 24H høj 24H lav $ 0.00000876$ 0.00000876 $ 0.00000876 24H høj $ 0.00000952$ 0.00000952 $ 0.00000952 All Time High $ 0.00003011$ 0.00003011 $ 0.00003011 Laveste pris $ 0.00000762$ 0.00000762 $ 0.00000762 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -0.69% Prisændring (7D) +8.82% Prisændring (7D) +8.82%

1 dog can change your life (1DOG) realtidsprisen er $0.00000928. I løbet af de sidste 24 timer har 1DOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000876 og et højdepunkt på $ 0.00000952, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 1DOGs højeste pris nogensinde er $ 0.00003011, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000762.

Når det gælder kortsigtet performance, 1DOG har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -0.69% i løbet af 24 timer og +8.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

1 dog can change your life (1DOG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.20K$ 9.20K $ 9.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.20K$ 9.20K $ 9.20K Cirkulationsforsyning 996.51M 996.51M 996.51M Samlet Udbud 996,513,856.40308 996,513,856.40308 996,513,856.40308

Den nuværende markedsværdi på 1 dog can change your life er $ 9.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 1DOG er 996.51M, med et samlet udbud på 996513856.40308. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.20K.