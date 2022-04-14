0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i 0xsim by Virtuals (SAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

0xsim by Virtuals (SAGE) Information Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started! Officiel hjemmeside: https://0xsim.ai Hvidbog: https://0xsim.ai/changelog Køb SAGE nu!

0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 0xsim by Virtuals (SAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Alle tiders Høj: $ 0.00919017 $ 0.00919017 $ 0.00919017 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00219041 $ 0.00219041 $ 0.00219041 Få mere at vide om 0xsim by Virtuals (SAGE) pris

0xsim by Virtuals (SAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 0xsim by Virtuals (SAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAGE's tokenomics, kan du udforske SAGE tokens live-pris!

