0xPrivacy (0XP) Tokenomics Få vigtig indsigt i 0xPrivacy (0XP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

0xPrivacy (0XP) Information 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. Officiel hjemmeside: https://0xprivacy.network/ Køb 0XP nu!

0xPrivacy (0XP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 0xPrivacy (0XP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.64K $ 15.64K $ 15.64K Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.64K $ 15.64K $ 15.64K Alle tiders Høj: $ 0.00394401 $ 0.00394401 $ 0.00394401 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013035 $ 0.00013035 $ 0.00013035 Få mere at vide om 0xPrivacy (0XP) pris

0xPrivacy (0XP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 0xPrivacy (0XP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 0XP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 0XP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 0XP's tokenomics, kan du udforske 0XP tokens live-pris!

0XP Prisprediktion Vil du vide, hvor 0XP måske er på vej hen? Vores 0XP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 0XP Tokens prisprediktion nu!

