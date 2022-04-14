0xGen (XGN) Tokenomics Få vigtig indsigt i 0xGen (XGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

0xGen (XGN) Information 0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent. Officiel hjemmeside: https://0xgen.io/ Hvidbog: https://docs.0xgen.io/ Køb XGN nu!

0xGen (XGN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 0xGen (XGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.81K $ 101.81K $ 101.81K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 426.07M $ 426.07M $ 426.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 238.96K $ 238.96K $ 238.96K Alle tiders Høj: $ 0.02022073 $ 0.02022073 $ 0.02022073 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023895 $ 0.00023895 $ 0.00023895 Få mere at vide om 0xGen (XGN) pris

0xGen (XGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 0xGen (XGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XGN's tokenomics, kan du udforske XGN tokens live-pris!

XGN Prisprediktion Vil du vide, hvor XGN måske er på vej hen? Vores XGN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XGN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!