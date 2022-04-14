0xGasless (0XGAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i 0xGasless (0XGAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

0xGasless (0XGAS) Information Officiel hjemmeside: https://www.0xgasless.com/ Hvidbog: https://www.0xgasless.com/whitepaper Køb 0XGAS nu!

0xGasless (0XGAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 0xGasless (0XGAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Samlet udbud $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Cirkulerende forsyning $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Alle tiders Høj: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Alle tiders Lav: $ 0.03713505 $ 0.03713505 $ 0.03713505 Nuværende pris: $ 0.665598 $ 0.665598 $ 0.665598 Få mere at vide om 0xGasless (0XGAS) pris

0xGasless (0XGAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 0xGasless (0XGAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 0XGAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 0XGAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 0XGAS's tokenomics, kan du udforske 0XGAS tokens live-pris!

0XGAS Prisprediktion Vil du vide, hvor 0XGAS måske er på vej hen? Vores 0XGAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 0XGAS Tokens prisprediktion nu!

