0x Leverage (OXL) Tokenomics Få vigtig indsigt i 0x Leverage (OXL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

0x Leverage (OXL) Information 0xLeverage is a ground breaking all-in-one defi trading bot, accessible exclusively on telegram. The bots capabilities are unparalleled in the space as users will have the power to leverage their buying power and amplify their potential profits like never before. Let’s make it plain. Using leverage when trading is borrowing additional capital to magnify gains but also exposes you to a higher chance of immutability losing your investment. The advantage is it provides traders with an opportunity to earn higher returns using a smaller initial investment. However the higher reward potential carries higher risk as those borrowed funds must be paid back. Either those borrowed funds are paid back when you sell for profit or when the price drops to a liquidation level which is presented to the investor prior to opening a trade. The higher the leverage you choose the closer your liquidation price will be to your initial price, leaving little room when the price of the asset drops, especially if that asset has low liquidity. How our leverage system works on Blockchain When a user is on the leverage menu on our bot, they select their initial funds and the amount of leverage they want to borrow. For example if the user selects $50 and 3x leverage they are borrowing an additional $100 from the leverage pool to give them 3x the position while only risking 1/3 of their actual funds. When they open the trade their $50 are transferred to their unique leverage wallet. Simultaneously $100 are sent from our leverage pool. With those combined funds a trade is opened for $150 in the selected token. Once that trade is open the user must watch their liquidation price closely. They can track their trade but typing /tracklev and close their position at any time. If the users position falls to liquidation price their position will automatically sell. And those funds are all sent back to the leverage pool. If the user closes the position in profit the user gets their initial plus gains sent to their wallet, minus the loaned amount and fees which are sent to the leverage pool. Officiel hjemmeside: https://www.0xleverage.io/ Hvidbog: https://www.0xleverage.io/ Køb OXL nu!

0x Leverage (OXL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 0x Leverage (OXL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Alle tiders Høj: $ 0.01372763 $ 0.01372763 $ 0.01372763 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00116727 $ 0.00116727 $ 0.00116727 Få mere at vide om 0x Leverage (OXL) pris

0x Leverage (OXL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 0x Leverage (OXL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OXL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OXL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OXL's tokenomics, kan du udforske OXL tokens live-pris!

OXL Prisprediktion Vil du vide, hvor OXL måske er på vej hen? Vores OXL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OXL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!