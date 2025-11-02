01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00215865 24H lav $ 0.00315867 24H høj Prisændring (1H) -3.58% Prisændring (1D) +35.35% Prisændring (7D) +40.28%

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) realtidsprisen er $0.00299622. I løbet af de sidste 24 timer har 01111010011110000110001001110100 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00215865 og et højdepunkt på $ 0.00315867, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 01111010011110000110001001110100s højeste pris nogensinde er $ 0.01755527, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 01111010011110000110001001110100 har ændret sig med -3.58% i løbet af den sidste time, +35.35% i løbet af 24 timer og +40.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.00M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.00M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på 01111010011110000110001001110100 er $ 3.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 01111010011110000110001001110100 er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.00M.