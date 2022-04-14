000 Capital (000) Tokenomics Få vigtig indsigt i 000 Capital (000), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

000 Capital (000) Information 000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished Officiel hjemmeside: https://000.capital

000 Capital (000) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 000 Capital (000), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 193.00K $ 193.00K $ 193.00K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 193.00K $ 193.00K $ 193.00K Alle tiders Høj: $ 0.00244654 $ 0.00244654 $ 0.00244654 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019393 $ 0.00019393 $ 0.00019393 Få mere at vide om 000 Capital (000) pris

000 Capital (000) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 000 Capital (000) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 000 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 000 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 000's tokenomics, kan du udforske 000 tokens live-pris!

000 Prisprediktion Vil du vide, hvor 000 måske er på vej hen? Vores 000 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 000 Tokens prisprediktion nu!

