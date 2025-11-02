MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) /

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion (USD)

Få Wrapped Aave Base USDC prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget WABASUSDC vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Wrapped Aave Base USDC Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Wrapped Aave Base USDC potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.11 i 2025. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Wrapped Aave Base USDC potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1655 i 2026. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WABASUSDC for 2027 være $ 1.2237 med en 10.25% vækstrate. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WABASUSDC i 2028 være $ 1.2849 med en 15.76% vækstrate. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WABASUSDC i 2029 være $ 1.3492 sammen med 21.55% vækstraten. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WABASUSDC i 2030 være $ 1.4166 sammen med 27.63% vækstraten. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped Aave Base USDC potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3076. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped Aave Base USDC potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.7588.

November 3, 2025(I morgen) $ 1.1101 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 1.1110 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 1.1145 0.41% Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på WABASUSDC for November 2, 2025(I dag) , er $1.11 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for WABASUSDC, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.1101 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for WABASUSDC, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.1110 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på WABASUSDC være $1.1145 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Wrapped Aave Base USDC prisstatistik
Markedsværdi $ 8.08M
Cirkulationsforsyning 7.26M
Desuden har WABASUSDC et cirkulerende forsyning på 7.26M og en samlet markedsværdi på $ 8.08M.

Wrapped Aave Base USDC Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Wrapped Aave Base USDC-siden med livepriser er den aktuelle pris på Wrapped Aave Base USDC 1.11USD. Det cirkulerende udbud af Wrapped Aave Base USDC(WABASUSDC) er 7.26M WABASUSDC , hvilket giver det en markedsværdi på $8,078,063 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.06% $ 0.000680 $ 1.15 $ 1.083

7 dage 1.44% $ 0.015987 $ 1.1632 $ 1.0877

30 dage 0.73% $ 0.008072 $ 1.1632 $ 1.0877 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Wrapped Aave Base USDC vist en prisbevægelse på $0.000680 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.06% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Wrapped Aave Base USDC handlet til en højeste værdi på $1.1632 og en laveste værdi på $1.0877 . Den havde oplevet en prisændring på 1.44% . Denne seneste tendens viser WABASUSDCs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Wrapped Aave Base USDC oplevet en ændring på 0.73% , hvilket svarer til cirka $0.008072 i værdi. Det tyder på, at WABASUSDC kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC )-prisforudsigelsesmodulet? Wrapped Aave Base USDC-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på WABASUSDC baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Wrapped Aave Base USDC over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på WABASUSDC, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Wrapped Aave Base USDC. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for WABASUSDC. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af WABASUSDC for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Wrapped Aave Base USDC.

Hvorfor er WABASUSDC prisforudsigelse vigtig?

WABASUSDC Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

