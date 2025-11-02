MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) /

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion (USD)

Få Wrapped Aave Avalanche WAVAX prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget WAAVAWAVAX vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb WAAVAWAVAX

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Wrapped Aave Avalanche WAVAX % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Wrapped Aave Avalanche WAVAX Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Wrapped Aave Avalanche WAVAX potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 20.13 i 2025. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Wrapped Aave Avalanche WAVAX potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 21.1365 i 2026. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WAAVAWAVAX for 2027 være $ 22.1933 med en 10.25% vækstrate. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WAAVAWAVAX i 2028 være $ 23.3029 med en 15.76% vækstrate. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WAAVAWAVAX i 2029 være $ 24.4681 sammen med 21.55% vækstraten. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WAAVAWAVAX i 2030 være $ 25.6915 sammen med 27.63% vækstraten. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche WAVAX potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 41.8488. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche WAVAX potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 68.1673. År Pris Vækst 2025 $ 20.13 0.00%

2026 $ 21.1365 5.00%

2027 $ 22.1933 10.25%

2028 $ 23.3029 15.76%

2029 $ 24.4681 21.55%

2030 $ 25.6915 27.63%

2031 $ 26.9761 34.01%

2032 $ 28.3249 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 29.7411 47.75%

2034 $ 31.2282 55.13%

2035 $ 32.7896 62.89%

2036 $ 34.4291 71.03%

2037 $ 36.1505 79.59%

2038 $ 37.9581 88.56%

2039 $ 39.8560 97.99%

2040 $ 41.8488 107.89% Vis mere Kortsigtet Wrapped Aave Avalanche WAVAXprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 20.13 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 20.1327 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 20.1493 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 20.2127 0.41% Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på WAAVAWAVAX for November 2, 2025(I dag) , er $20.13 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for WAAVAWAVAX, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $20.1327 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for WAAVAWAVAX, med en årlig vækstrate på 5% , er $20.1493 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på WAAVAWAVAX være $20.2127 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Wrapped Aave Avalanche WAVAX prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 110.53K$ 110.53K $ 110.53K Cirkulationsforsyning 5.48K 5.48K 5.48K Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste WAAVAWAVAX pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har WAAVAWAVAX et cirkulerende forsyning på 5.48K og en samlet markedsværdi på $ 110.53K. Se live WAAVAWAVAX pris

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Wrapped Aave Avalanche WAVAX-siden med livepriser er den aktuelle pris på Wrapped Aave Avalanche WAVAX 20.13USD. Det cirkulerende udbud af Wrapped Aave Avalanche WAVAX(WAAVAWAVAX) er 5.48K WAAVAWAVAX , hvilket giver det en markedsværdi på $110,527 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 1.53% $ 0.304179 $ 20.32 $ 19.77

7 dage -4.17% $ -0.839894 $ 32.0807 $ 18.8833

30 dage -37.86% $ -7.6223 $ 32.0807 $ 18.8833 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Wrapped Aave Avalanche WAVAX vist en prisbevægelse på $0.304179 , hvilket svarer til en værdiændring på 1.53% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Wrapped Aave Avalanche WAVAX handlet til en højeste værdi på $32.0807 og en laveste værdi på $18.8833 . Den havde oplevet en prisændring på -4.17% . Denne seneste tendens viser WAAVAWAVAXs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Wrapped Aave Avalanche WAVAX oplevet en ændring på -37.86% , hvilket svarer til cirka $-7.6223 i værdi. Det tyder på, at WAAVAWAVAX kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX )-prisforudsigelsesmodulet? Wrapped Aave Avalanche WAVAX-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på WAAVAWAVAX baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Wrapped Aave Avalanche WAVAX over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på WAAVAWAVAX, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Wrapped Aave Avalanche WAVAX. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for WAAVAWAVAX. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af WAAVAWAVAX for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Wrapped Aave Avalanche WAVAX.

Hvorfor er WAAVAWAVAX prisforudsigelse vigtig?

WAAVAWAVAX Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er WAAVAWAVAX værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil WAAVAWAVAX opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for WAAVAWAVAX næste måned? Ifølge Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) prisprediktionsværktøjet vil den forventede WAAVAWAVAX pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 WAAVAWAVAX koste i 2026? Prisen på 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil WAAVAWAVAX stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på WAAVAWAVAX i 2027? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 WAAVAWAVAX i 2027. Hvad er det anslåede prismål for WAAVAWAVAX i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for WAAVAWAVAX i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 WAAVAWAVAX koste i 2030? Prisen på 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil WAAVAWAVAX stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er WAAVAWAVAX prisforudsigelsen for 2040? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 WAAVAWAVAX i 2040. Tilmeld dig nu