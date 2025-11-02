MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) /

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion (USD)

Få Wrapped Aave Avalanche USDT prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget WAAVAUSDT vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb WAAVAUSDT

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Wrapped Aave Avalanche USDT % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Wrapped Aave Avalanche USDT Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Wrapped Aave Avalanche USDT potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.21 i 2025. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Wrapped Aave Avalanche USDT potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2705 i 2026. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WAAVAUSDT for 2027 være $ 1.3340 med en 10.25% vækstrate. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på WAAVAUSDT i 2028 være $ 1.4007 med en 15.76% vækstrate. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WAAVAUSDT i 2029 være $ 1.4707 sammen med 21.55% vækstraten. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for WAAVAUSDT i 2030 være $ 1.5443 sammen med 27.63% vækstraten. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche USDT potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.5155. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped Aave Avalanche USDT potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 4.0974. År Pris Vækst 2025 $ 1.21 0.00%

2026 $ 1.2705 5.00%

2027 $ 1.3340 10.25%

2028 $ 1.4007 15.76%

2029 $ 1.4707 21.55%

2030 $ 1.5443 27.63%

2031 $ 1.6215 34.01%

2032 $ 1.7025 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.7877 47.75%

2034 $ 1.8771 55.13%

2035 $ 1.9709 62.89%

2036 $ 2.0695 71.03%

2037 $ 2.1729 79.59%

2038 $ 2.2816 88.56%

2039 $ 2.3957 97.99%

2040 $ 2.5155 107.89% Vis mere Kortsigtet Wrapped Aave Avalanche USDTprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 1.21 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 1.2101 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 1.2111 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 1.2149 0.41% Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på WAAVAUSDT for November 2, 2025(I dag) , er $1.21 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for WAAVAUSDT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.2101 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for WAAVAUSDT, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.2111 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på WAAVAUSDT være $1.2149 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Wrapped Aave Avalanche USDT prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 201.00K$ 201.00K $ 201.00K Cirkulationsforsyning 165.99K 165.99K 165.99K Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste WAAVAUSDT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har WAAVAUSDT et cirkulerende forsyning på 165.99K og en samlet markedsværdi på $ 201.00K. Se live WAAVAUSDT pris

Wrapped Aave Avalanche USDT Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Wrapped Aave Avalanche USDT-siden med livepriser er den aktuelle pris på Wrapped Aave Avalanche USDT 1.21USD. Det cirkulerende udbud af Wrapped Aave Avalanche USDT(WAAVAUSDT) er 165.99K WAAVAUSDT , hvilket giver det en markedsværdi på $200,998 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 1.73% $ 0.020463 $ 1.22 $ 1.17

7 dage 0.11% $ 0.001342 $ 1.5260 $ 1.1600

30 dage 2.00% $ 0.024157 $ 1.5260 $ 1.1600 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Wrapped Aave Avalanche USDT vist en prisbevægelse på $0.020463 , hvilket svarer til en værdiændring på 1.73% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Wrapped Aave Avalanche USDT handlet til en højeste værdi på $1.5260 og en laveste værdi på $1.1600 . Den havde oplevet en prisændring på 0.11% . Denne seneste tendens viser WAAVAUSDTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Wrapped Aave Avalanche USDT oplevet en ændring på 2.00% , hvilket svarer til cirka $0.024157 i værdi. Det tyder på, at WAAVAUSDT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT )-prisforudsigelsesmodulet? Wrapped Aave Avalanche USDT-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på WAAVAUSDT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Wrapped Aave Avalanche USDT over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på WAAVAUSDT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Wrapped Aave Avalanche USDT. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for WAAVAUSDT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af WAAVAUSDT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Wrapped Aave Avalanche USDT.

Hvorfor er WAAVAUSDT prisforudsigelse vigtig?

WAAVAUSDT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er WAAVAUSDT værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil WAAVAUSDT opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for WAAVAUSDT næste måned? Ifølge Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) prisprediktionsværktøjet vil den forventede WAAVAUSDT pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 WAAVAUSDT koste i 2026? Prisen på 1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil WAAVAUSDT stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på WAAVAUSDT i 2027? Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 WAAVAUSDT i 2027. Hvad er det anslåede prismål for WAAVAUSDT i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for WAAVAUSDT i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 WAAVAUSDT koste i 2030? Prisen på 1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil WAAVAUSDT stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er WAAVAUSDT prisforudsigelsen for 2040? Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 WAAVAUSDT i 2040. Tilmeld dig nu