Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Worlds First Memecoin % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Worlds First Memecoin Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Worlds First Memecoin potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.002267 i 2025. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Worlds First Memecoin potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002380 i 2026. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LOLCOIN for 2027 være $ 0.002499 med en 10.25% vækstrate. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LOLCOIN i 2028 være $ 0.002624 med en 15.76% vækstrate. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LOLCOIN i 2029 være $ 0.002755 sammen med 21.55% vækstraten. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LOLCOIN i 2030 være $ 0.002893 sammen med 27.63% vækstraten. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Worlds First Memecoin potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004713. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Worlds First Memecoin potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007677. År Pris Vækst 2025 $ 0.002267 0.00%

2026 $ 0.002380 5.00%

2027 $ 0.002499 10.25%

2028 $ 0.002624 15.76%

2029 $ 0.002755 21.55%

2030 $ 0.002893 27.63%

2031 $ 0.003038 34.01%

2032 $ 0.003190 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.003349 47.75%

2034 $ 0.003517 55.13%

2035 $ 0.003693 62.89%

2036 $ 0.003877 71.03%

2037 $ 0.004071 79.59%

2038 $ 0.004275 88.56%

2039 $ 0.004489 97.99%

2040 $ 0.004713 107.89% Vis mere Kortsigtet Worlds First Memecoinprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst October 5, 2025(I dag) $ 0.002267 0.00%

October 6, 2025(I morgen) $ 0.002267 0.01%

October 12, 2025(Denne uge) $ 0.002269 0.10%

November 4, 2025(30 dage) $ 0.002276 0.41% Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på LOLCOIN for October 5, 2025(I dag) , er $0.002267 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisforudsigelse i morgen For October 6, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for LOLCOIN, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.002267 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisforudsigelse i denne uge Ved October 12, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for LOLCOIN, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.002269 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på LOLCOIN være $0.002276 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Worlds First Memecoin prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Cirkulationsforsyning 999.61M 999.61M 999.61M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste LOLCOIN pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har LOLCOIN et cirkulerende forsyning på 999.61M og en samlet markedsværdi på $ 2.27M. Se live LOLCOIN pris

Worlds First Memecoin Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Worlds First Memecoin-siden med livepriser er den aktuelle pris på Worlds First Memecoin 0.002267USD. Det cirkulerende udbud af Worlds First Memecoin(LOLCOIN) er 999.61M LOLCOIN , hvilket giver det en markedsværdi på $2,266,317 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -10.09% $ -0.000254 $ 0.002550 $ 0.002187

7 dage 5.32% $ 0.000120 $ 0.005734 $ 0.002016

30 dage -59.99% $ -0.001360 $ 0.005734 $ 0.002016 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Worlds First Memecoin vist en prisbevægelse på $-0.000254 , hvilket svarer til en værdiændring på -10.09% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Worlds First Memecoin handlet til en højeste værdi på $0.005734 og en laveste værdi på $0.002016 . Den havde oplevet en prisændring på 5.32% . Denne seneste tendens viser LOLCOINs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Worlds First Memecoin oplevet en ændring på -59.99% , hvilket svarer til cirka $-0.001360 i værdi. Det tyder på, at LOLCOIN kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Worlds First Memecoin (LOLCOIN )-prisforudsigelsesmodulet? Worlds First Memecoin-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på LOLCOIN baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Worlds First Memecoin over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på LOLCOIN, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Worlds First Memecoin. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for LOLCOIN. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af LOLCOIN for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Worlds First Memecoin.

Hvorfor er LOLCOIN prisforudsigelse vigtig?

LOLCOIN Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er LOLCOIN værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil LOLCOIN opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for LOLCOIN næste måned? Ifølge Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prisprediktionsværktøjet vil den forventede LOLCOIN pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 LOLCOIN koste i 2026? Prisen på 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LOLCOIN stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på LOLCOIN i 2027? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 LOLCOIN i 2027. Hvad er det anslåede prismål for LOLCOIN i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Worlds First Memecoin (LOLCOIN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for LOLCOIN i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Worlds First Memecoin (LOLCOIN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 LOLCOIN koste i 2030? Prisen på 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LOLCOIN stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er LOLCOIN prisforudsigelsen for 2040? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 LOLCOIN i 2040.