MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) /

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion (USD)

Få Virtuals Ventures by Virtuals prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget VVC vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb VVC

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Virtuals Ventures by Virtuals % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Virtuals Ventures by Virtuals Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Virtuals Ventures by Virtuals potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000122 i 2025. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Virtuals Ventures by Virtuals potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000129 i 2026. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på VVC for 2027 være $ 0.000135 med en 10.25% vækstrate. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på VVC i 2028 være $ 0.000142 med en 15.76% vækstrate. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for VVC i 2029 være $ 0.000149 sammen med 21.55% vækstraten. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for VVC i 2030 være $ 0.000156 sammen med 27.63% vækstraten. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Virtuals Ventures by Virtuals potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000255. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Virtuals Ventures by Virtuals potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000416. År Pris Vækst 2025 $ 0.000122 0.00%

2026 $ 0.000129 5.00%

2027 $ 0.000135 10.25%

2028 $ 0.000142 15.76%

2029 $ 0.000149 21.55%

2030 $ 0.000156 27.63%

2031 $ 0.000164 34.01%

2032 $ 0.000173 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000181 47.75%

2034 $ 0.000190 55.13%

2035 $ 0.000200 62.89%

2036 $ 0.000210 71.03%

2037 $ 0.000220 79.59%

2038 $ 0.000231 88.56%

2039 $ 0.000243 97.99%

2040 $ 0.000255 107.89% Vis mere Kortsigtet Virtuals Ventures by Virtualsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000122 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000122 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000123 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000123 0.41% Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på VVC for November 2, 2025(I dag) , er $0.000122 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for VVC, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000122 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for VVC, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000123 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på VVC være $0.000123 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Virtuals Ventures by Virtuals prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 123.03K$ 123.03K $ 123.03K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste VVC pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har VVC et cirkulerende forsyning på 1.00B og en samlet markedsværdi på $ 123.03K. Se live VVC pris

Virtuals Ventures by Virtuals Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Virtuals Ventures by Virtuals-siden med livepriser er den aktuelle pris på Virtuals Ventures by Virtuals 0.000122USD. Det cirkulerende udbud af Virtuals Ventures by Virtuals(VVC) er 1.00B VVC , hvilket giver det en markedsværdi på $123,033 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 18.67% $ 0 $ 0.000169 $ 0.000097

7 dage 152.06% $ 0.000187 $ 0.000167 $ 0.000033

30 dage 269.16% $ 0.000331 $ 0.000167 $ 0.000033 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Virtuals Ventures by Virtuals vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 18.67% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Virtuals Ventures by Virtuals handlet til en højeste værdi på $0.000167 og en laveste værdi på $0.000033 . Den havde oplevet en prisændring på 152.06% . Denne seneste tendens viser VVCs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Virtuals Ventures by Virtuals oplevet en ændring på 269.16% , hvilket svarer til cirka $0.000331 i værdi. Det tyder på, at VVC kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Virtuals Ventures by Virtuals (VVC )-prisforudsigelsesmodulet? Virtuals Ventures by Virtuals-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på VVC baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Virtuals Ventures by Virtuals over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på VVC, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Virtuals Ventures by Virtuals. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for VVC. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af VVC for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Virtuals Ventures by Virtuals.

Hvorfor er VVC prisforudsigelse vigtig?

VVC Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er VVC værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil VVC opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for VVC næste måned? Ifølge Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprediktionsværktøjet vil den forventede VVC pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 VVC koste i 2026? Prisen på 1 Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil VVC stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på VVC i 2027? Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 VVC i 2027. Hvad er det anslåede prismål for VVC i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for VVC i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 VVC koste i 2030? Prisen på 1 Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil VVC stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er VVC prisforudsigelsen for 2040? Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 VVC i 2040. Tilmeld dig nu