VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion (USD)

Få VIDT DAO prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget VIDT vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb VIDT

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på VIDT DAO % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse VIDT DAO Prisprediktion for 2025-2050 (USD) VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan VIDT DAO potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000387 i 2025. VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan VIDT DAO potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000406 i 2026. VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på VIDT for 2027 være $ 0.000427 med en 10.25% vækstrate. VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på VIDT i 2028 være $ 0.000448 med en 15.76% vækstrate. VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for VIDT i 2029 være $ 0.000470 sammen med 21.55% vækstraten. VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for VIDT i 2030 være $ 0.000494 sammen med 27.63% vækstraten. VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på VIDT DAO potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000805. VIDT DAO (VIDT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på VIDT DAO potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001312. År Pris Vækst 2025 $ 0.000387 0.00%

2026 $ 0.000406 5.00%

2027 $ 0.000427 10.25%

2028 $ 0.000448 15.76%

2029 $ 0.000470 21.55%

2030 $ 0.000494 27.63%

2031 $ 0.000519 34.01%

2032 $ 0.000545 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000572 47.75%

2034 $ 0.000601 55.13%

2035 $ 0.000631 62.89%

2036 $ 0.000662 71.03%

2037 $ 0.000695 79.59%

2038 $ 0.000730 88.56%

2039 $ 0.000767 97.99%

2040 $ 0.000805 107.89% Vis mere Kortsigtet VIDT DAOprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000387 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000387 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000387 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000389 0.41% VIDT DAO (VIDT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på VIDT for November 2, 2025(I dag) , er $0.000387 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. VIDT DAO (VIDT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for VIDT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000387 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. VIDT DAO (VIDT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for VIDT, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000387 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. VIDT DAO (VIDT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på VIDT være $0.000389 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel VIDT DAO prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 337.03K$ 337.03K $ 337.03K Cirkulationsforsyning 869.80M 869.80M 869.80M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste VIDT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har VIDT et cirkulerende forsyning på 869.80M og en samlet markedsværdi på $ 337.03K. Se live VIDT pris

VIDT DAO Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på VIDT DAO-siden med livepriser er den aktuelle pris på VIDT DAO 0.000387USD. Det cirkulerende udbud af VIDT DAO(VIDT) er 869.80M VIDT , hvilket giver det en markedsværdi på $337,025 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 1.13% $ 0 $ 0.000387 $ 0.000382

7 dage 392.61% $ 0.001521 $ 0.000387 $ 0.000015

30 dage 403.46% $ 0.001563 $ 0.000387 $ 0.000015 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har VIDT DAO vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 1.13% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev VIDT DAO handlet til en højeste værdi på $0.000387 og en laveste værdi på $0.000015 . Den havde oplevet en prisændring på 392.61% . Denne seneste tendens viser VIDTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har VIDT DAO oplevet en ændring på 403.46% , hvilket svarer til cirka $0.001563 i værdi. Det tyder på, at VIDT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer VIDT DAO (VIDT )-prisforudsigelsesmodulet? VIDT DAO-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på VIDT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for VIDT DAO over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på VIDT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på VIDT DAO. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for VIDT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af VIDT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for VIDT DAO.

Hvorfor er VIDT prisforudsigelse vigtig?

VIDT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er VIDT værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil VIDT opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for VIDT næste måned? Ifølge VIDT DAO (VIDT) prisprediktionsværktøjet vil den forventede VIDT pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 VIDT koste i 2026? Prisen på 1 VIDT DAO (VIDT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil VIDT stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på VIDT i 2027? VIDT DAO (VIDT) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 VIDT i 2027. Hvad er det anslåede prismål for VIDT i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil VIDT DAO (VIDT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for VIDT i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil VIDT DAO (VIDT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 VIDT koste i 2030? Prisen på 1 VIDT DAO (VIDT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil VIDT stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er VIDT prisforudsigelsen for 2040? VIDT DAO (VIDT) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 VIDT i 2040. Tilmeld dig nu