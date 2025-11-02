VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion (USD)

Få VERRA DNA prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget VDNA vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på VERRA DNA % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse VERRA DNA Prisprediktion for 2025-2050 (USD) VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan VERRA DNA potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000252 i 2025. VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan VERRA DNA potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000264 i 2026. VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på VDNA for 2027 være $ 0.000277 med en 10.25% vækstrate. VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på VDNA i 2028 være $ 0.000291 med en 15.76% vækstrate. VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for VDNA i 2029 være $ 0.000306 sammen med 21.55% vækstraten. VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for VDNA i 2030 være $ 0.000321 sammen med 27.63% vækstraten. VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på VERRA DNA potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000524. VERRA DNA (VDNA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på VERRA DNA potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000853. År Pris Vækst 2025 $ 0.000252 0.00%

2026 $ 0.000264 5.00%

2027 $ 0.000277 10.25%

2028 $ 0.000291 15.76%

2029 $ 0.000306 21.55%

2030 $ 0.000321 27.63%

2031 $ 0.000337 34.01%

2032 $ 0.000354 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000372 47.75%

2034 $ 0.000391 55.13%

2035 $ 0.000410 62.89%

2036 $ 0.000431 71.03%

2037 $ 0.000452 79.59%

2038 $ 0.000475 88.56%

2039 $ 0.000499 97.99%

2040 $ 0.000524 107.89% Vis mere Kortsigtet VERRA DNAprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000252 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000252 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000252 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000253 0.41% VERRA DNA (VDNA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på VDNA for November 2, 2025(I dag) , er $0.000252 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. VERRA DNA (VDNA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for VDNA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000252 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. VERRA DNA (VDNA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for VDNA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000252 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. VERRA DNA (VDNA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på VDNA være $0.000253 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel VERRA DNA prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 249.54K$ 249.54K $ 249.54K Cirkulationsforsyning 989.98M 989.98M 989.98M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste VDNA pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har VDNA et cirkulerende forsyning på 989.98M og en samlet markedsværdi på $ 249.54K. Se live VDNA pris

VERRA DNA Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på VERRA DNA-siden med livepriser er den aktuelle pris på VERRA DNA 0.000252USD. Det cirkulerende udbud af VERRA DNA(VDNA) er 989.98M VDNA , hvilket giver det en markedsværdi på $249,540 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 1.11% $ 0 $ 0.000253 $ 0.000246

7 dage -8.85% $ -0.000022 $ 0.000805 $ 0.000241

30 dage -68.86% $ -0.000173 $ 0.000805 $ 0.000241 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har VERRA DNA vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 1.11% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev VERRA DNA handlet til en højeste værdi på $0.000805 og en laveste værdi på $0.000241 . Den havde oplevet en prisændring på -8.85% . Denne seneste tendens viser VDNAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har VERRA DNA oplevet en ændring på -68.86% , hvilket svarer til cirka $-0.000173 i værdi. Det tyder på, at VDNA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer VERRA DNA (VDNA )-prisforudsigelsesmodulet? VERRA DNA-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på VDNA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for VERRA DNA over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på VDNA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på VERRA DNA. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for VDNA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af VDNA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for VERRA DNA.

Hvorfor er VDNA prisforudsigelse vigtig?

VDNA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er VDNA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil VDNA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for VDNA næste måned? Ifølge VERRA DNA (VDNA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede VDNA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 VDNA koste i 2026? Prisen på 1 VERRA DNA (VDNA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil VDNA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på VDNA i 2027? VERRA DNA (VDNA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 VDNA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for VDNA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil VERRA DNA (VDNA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for VDNA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil VERRA DNA (VDNA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 VDNA koste i 2030? Prisen på 1 VERRA DNA (VDNA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil VDNA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er VDNA prisforudsigelsen for 2040? VERRA DNA (VDNA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 VDNA i 2040.