Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Tycoon by Shareland % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Tycoon by Shareland Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Tycoon by Shareland potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.004360 i 2025. Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Tycoon by Shareland potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004578 i 2026. Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på TYCOON for 2027 være $ 0.004806 med en 10.25% vækstrate. Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på TYCOON i 2028 være $ 0.005047 med en 15.76% vækstrate. Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for TYCOON i 2029 være $ 0.005299 sammen med 21.55% vækstraten. Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for TYCOON i 2030 være $ 0.005564 sammen med 27.63% vækstraten. Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Tycoon by Shareland potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009064. Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Tycoon by Shareland potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014764. År Pris Vækst 2025 $ 0.004360 0.00%

Aktuel Tycoon by Shareland prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Cirkulationsforsyning 233.79M 233.79M 233.79M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste TYCOON pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har TYCOON et cirkulerende forsyning på 233.79M og en samlet markedsværdi på $ 1.02M. Se live TYCOON pris

Tycoon by Shareland Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Tycoon by Shareland-siden med livepriser er den aktuelle pris på Tycoon by Shareland 0.004360USD. Det cirkulerende udbud af Tycoon by Shareland(TYCOON) er 233.79M TYCOON , hvilket giver det en markedsværdi på $1,019,333 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -41.26% $ -0.003062 $ 0.008144 $ 0.003873

7 dage 91.43% $ 0.003986 $ 0.009300 $ 0.001199

30 dage 55.19% $ 0.002406 $ 0.009300 $ 0.001199 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Tycoon by Shareland vist en prisbevægelse på $-0.003062 , hvilket svarer til en værdiændring på -41.26% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Tycoon by Shareland handlet til en højeste værdi på $0.009300 og en laveste værdi på $0.001199 . Den havde oplevet en prisændring på 91.43% . Denne seneste tendens viser TYCOONs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Tycoon by Shareland oplevet en ændring på 55.19% , hvilket svarer til cirka $0.002406 i værdi. Det tyder på, at TYCOON kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Tycoon by Shareland (TYCOON )-prisforudsigelsesmodulet? Tycoon by Shareland-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på TYCOON baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Tycoon by Shareland over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på TYCOON, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Tycoon by Shareland. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for TYCOON. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af TYCOON for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Tycoon by Shareland.

Hvorfor er TYCOON prisforudsigelse vigtig?

TYCOON Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er TYCOON værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil TYCOON opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for TYCOON næste måned? Ifølge Tycoon by Shareland (TYCOON) prisprediktionsværktøjet vil den forventede TYCOON pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 TYCOON koste i 2026? Prisen på 1 Tycoon by Shareland (TYCOON) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil TYCOON stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på TYCOON i 2027? Tycoon by Shareland (TYCOON) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 TYCOON i 2027. Hvad er det anslåede prismål for TYCOON i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Tycoon by Shareland (TYCOON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for TYCOON i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Tycoon by Shareland (TYCOON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 TYCOON koste i 2030? Prisen på 1 Tycoon by Shareland (TYCOON) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil TYCOON stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er TYCOON prisforudsigelsen for 2040? Tycoon by Shareland (TYCOON) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 TYCOON i 2040.