Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion (USD)

Få Theo Short Duration US Treasury Fund prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget THBILL vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. Theo Short Duration US Treasury Fund Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Theo Short Duration US Treasury Fund potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.018 i 2025. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Theo Short Duration US Treasury Fund potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0689 i 2026. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på THBILL for 2027 være $ 1.1223 med en 10.25% vækstrate. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på THBILL i 2028 være $ 1.1784 med en 15.76% vækstrate. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for THBILL i 2029 være $ 1.2373 sammen med 21.55% vækstraten. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for THBILL i 2030 være $ 1.2992 sammen med 27.63% vækstraten. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1163. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.4473. År Pris Vækst 2025 $ 1.018 0.00%

2026 $ 1.0689 5.00%

2027 $ 1.1223 10.25%

2028 $ 1.1784 15.76%

2029 $ 1.2373 21.55%

2030 $ 1.2992 27.63%

2031 $ 1.3642 34.01%

2032 $ 1.4324 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.5040 47.75%

2034 $ 1.5792 55.13%

2035 $ 1.6582 62.89%

2036 $ 1.7411 71.03%

2037 $ 1.8281 79.59%

2038 $ 1.9195 88.56%

2039 $ 2.0155 97.99%

2040 $ 2.1163 107.89% Vis mere Kortsigtet Theo Short Duration US Treasury Fundprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 1.018 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 1.0181 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 1.0189 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 1.0221 0.41% Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på THBILL for November 2, 2025(I dag) , er $1.018 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for THBILL, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.0181 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for THBILL, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.0189 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på THBILL være $1.0221 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Theo Short Duration US Treasury Fund prisstatistik Markedsværdi $ 157.29M Cirkulationsforsyning 154.49M Den seneste THBILL pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har THBILL et cirkulerende forsyning på 154.49M og en samlet markedsværdi på $ 157.29M.

Theo Short Duration US Treasury Fund Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Theo Short Duration US Treasury Fund-siden med livepriser er den aktuelle pris på Theo Short Duration US Treasury Fund 1.018USD. Det cirkulerende udbud af Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) er 154.49M THBILL , hvilket giver det en markedsværdi på $157,293,534 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.87% $ 0.008767 $ 1.023 $ 1.009

7 dage 0.76% $ 0.007721 $ 1.0225 $ 1.0049

30 dage 1.70% $ 0.017327 $ 1.0225 $ 1.0049 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Theo Short Duration US Treasury Fund vist en prisbevægelse på $0.008767 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.87% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Theo Short Duration US Treasury Fund handlet til en højeste værdi på $1.0225 og en laveste værdi på $1.0049 . Den havde oplevet en prisændring på 0.76% . Denne seneste tendens viser THBILLs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Theo Short Duration US Treasury Fund oplevet en ændring på 1.70% , hvilket svarer til cirka $0.017327 i værdi. Det tyder på, at THBILL kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL )-prisforudsigelsesmodulet? Theo Short Duration US Treasury Fund-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på THBILL baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Theo Short Duration US Treasury Fund over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på THBILL, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Theo Short Duration US Treasury Fund. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for THBILL. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af THBILL for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Theo Short Duration US Treasury Fund.

Hvorfor er THBILL prisforudsigelse vigtig?

THBILL Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er THBILL værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil THBILL opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for THBILL næste måned? Ifølge Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) prisprediktionsværktøjet vil den forventede THBILL pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 THBILL koste i 2026? Prisen på 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil THBILL stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på THBILL i 2027? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 THBILL i 2027. Hvad er det anslåede prismål for THBILL i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for THBILL i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 THBILL koste i 2030? Prisen på 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil THBILL stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er THBILL prisforudsigelsen for 2040? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 THBILL i 2040. Tilmeld dig nu