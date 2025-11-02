MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / the face of sarcasm (KAPPA) /

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på the face of sarcasm % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse the face of sarcasm Prisprediktion for 2025-2050 (USD) the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan the face of sarcasm potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000047 i 2025. the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan the face of sarcasm potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000049 i 2026. the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på KAPPA for 2027 være $ 0.000052 med en 10.25% vækstrate. the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på KAPPA i 2028 være $ 0.000055 med en 15.76% vækstrate. the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for KAPPA i 2029 være $ 0.000057 sammen med 21.55% vækstraten. the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for KAPPA i 2030 være $ 0.000060 sammen med 27.63% vækstraten. the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på the face of sarcasm potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000098. the face of sarcasm (KAPPA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på the face of sarcasm potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000161. År Pris Vækst 2025 $ 0.000047 0.00%

2026 $ 0.000049 5.00%

2027 $ 0.000052 10.25%

2028 $ 0.000055 15.76%

2029 $ 0.000057 21.55%

2030 $ 0.000060 27.63%

2031 $ 0.000063 34.01%

2032 $ 0.000066 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000070 47.75%

2034 $ 0.000073 55.13%

2035 $ 0.000077 62.89%

2036 $ 0.000081 71.03%

2037 $ 0.000085 79.59%

2038 $ 0.000089 88.56%

2039 $ 0.000094 97.99%

2040 $ 0.000098 107.89% Vis mere Kortsigtet the face of sarcasmprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000047 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000047 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000047 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000047 0.41% the face of sarcasm (KAPPA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på KAPPA for November 2, 2025(I dag) , er $0.000047 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. the face of sarcasm (KAPPA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for KAPPA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000047 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. the face of sarcasm (KAPPA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for KAPPA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000047 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. the face of sarcasm (KAPPA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på KAPPA være $0.000047 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel the face of sarcasm prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K Cirkulationsforsyning 668.81M 668.81M 668.81M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste KAPPA pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har KAPPA et cirkulerende forsyning på 668.81M og en samlet markedsværdi på $ 31.99K. Se live KAPPA pris

the face of sarcasm Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på the face of sarcasm-siden med livepriser er den aktuelle pris på the face of sarcasm 0.000047USD. Det cirkulerende udbud af the face of sarcasm(KAPPA) er 668.81M KAPPA , hvilket giver det en markedsværdi på $31,994 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.41% $ 0 $ 0.000047 $ 0.000046

7 dage -27.48% $ -0.000013 $ 0.000133 $ 0.000046

30 dage -64.26% $ -0.000030 $ 0.000133 $ 0.000046 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har the face of sarcasm vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.41% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev the face of sarcasm handlet til en højeste værdi på $0.000133 og en laveste værdi på $0.000046 . Den havde oplevet en prisændring på -27.48% . Denne seneste tendens viser KAPPAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har the face of sarcasm oplevet en ændring på -64.26% , hvilket svarer til cirka $-0.000030 i værdi. Det tyder på, at KAPPA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer the face of sarcasm (KAPPA )-prisforudsigelsesmodulet? the face of sarcasm-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på KAPPA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for the face of sarcasm over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på KAPPA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på the face of sarcasm. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for KAPPA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af KAPPA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for the face of sarcasm.

Hvorfor er KAPPA prisforudsigelse vigtig?

KAPPA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er KAPPA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil KAPPA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for KAPPA næste måned? Ifølge the face of sarcasm (KAPPA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede KAPPA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 KAPPA koste i 2026? Prisen på 1 the face of sarcasm (KAPPA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil KAPPA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på KAPPA i 2027? the face of sarcasm (KAPPA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 KAPPA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for KAPPA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil the face of sarcasm (KAPPA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for KAPPA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil the face of sarcasm (KAPPA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 KAPPA koste i 2030? Prisen på 1 the face of sarcasm (KAPPA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil KAPPA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er KAPPA prisforudsigelsen for 2040? the face of sarcasm (KAPPA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 KAPPA i 2040.