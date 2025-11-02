Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion (USD)

Få Synthetix sUSD prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget SUSD vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Synthetix sUSD % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Synthetix sUSD Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Synthetix sUSD potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.984246 i 2025. Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Synthetix sUSD potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0334 i 2026. Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SUSD for 2027 være $ 1.0851 med en 10.25% vækstrate. Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SUSD i 2028 være $ 1.1393 med en 15.76% vækstrate. Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SUSD i 2029 være $ 1.1963 sammen med 21.55% vækstraten. Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SUSD i 2030 være $ 1.2561 sammen med 27.63% vækstraten. Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Synthetix sUSD potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0461. Synthetix sUSD (SUSD) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Synthetix sUSD potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3330. År Pris Vækst 2025 $ 0.984246 0.00%

2026 $ 1.0334 5.00%

2027 $ 1.0851 10.25%

2028 $ 1.1393 15.76%

2029 $ 1.1963 21.55%

2030 $ 1.2561 27.63%

2031 $ 1.3189 34.01%

2032 $ 1.3849 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.4541 47.75%

2034 $ 1.5268 55.13%

2035 $ 1.6032 62.89%

2036 $ 1.6833 71.03%

2037 $ 1.7675 79.59%

2038 $ 1.8559 88.56%

2039 $ 1.9487 97.99%

2040 $ 2.0461 107.89% Vis mere Kortsigtet Synthetix sUSDprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.984246 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.984380 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.985189 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.988290 0.41% Synthetix sUSD (SUSD) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på SUSD for November 2, 2025(I dag) , er $0.984246 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Synthetix sUSD (SUSD) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for SUSD, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.984380 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Synthetix sUSD (SUSD) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for SUSD, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.985189 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Synthetix sUSD (SUSD) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på SUSD være $0.988290 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Synthetix sUSD prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 42.99M$ 42.99M $ 42.99M Cirkulationsforsyning 43.68M 43.68M 43.68M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste SUSD pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har SUSD et cirkulerende forsyning på 43.68M og en samlet markedsværdi på $ 42.99M. Se live SUSD pris

Synthetix sUSD Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Synthetix sUSD-siden med livepriser er den aktuelle pris på Synthetix sUSD 0.984246USD. Det cirkulerende udbud af Synthetix sUSD(SUSD) er 43.68M SUSD , hvilket giver det en markedsværdi på $42,992,663 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.66% $ -0.006557 $ 1.006 $ 0.984245

7 dage -1.10% $ -0.010853 $ 0.997872 $ 0.980307

30 dage -0.44% $ -0.004412 $ 0.997872 $ 0.980307 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Synthetix sUSD vist en prisbevægelse på $-0.006557 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.66% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Synthetix sUSD handlet til en højeste værdi på $0.997872 og en laveste værdi på $0.980307 . Den havde oplevet en prisændring på -1.10% . Denne seneste tendens viser SUSDs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Synthetix sUSD oplevet en ændring på -0.44% , hvilket svarer til cirka $-0.004412 i værdi. Det tyder på, at SUSD kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Synthetix sUSD (SUSD )-prisforudsigelsesmodulet? Synthetix sUSD-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på SUSD baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Synthetix sUSD over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på SUSD, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Synthetix sUSD. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for SUSD. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af SUSD for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Synthetix sUSD.

Hvorfor er SUSD prisforudsigelse vigtig?

SUSD Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er SUSD værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil SUSD opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for SUSD næste måned? Ifølge Synthetix sUSD (SUSD) prisprediktionsværktøjet vil den forventede SUSD pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 SUSD koste i 2026? Prisen på 1 Synthetix sUSD (SUSD) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SUSD stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på SUSD i 2027? Synthetix sUSD (SUSD) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 SUSD i 2027. Hvad er det anslåede prismål for SUSD i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Synthetix sUSD (SUSD) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for SUSD i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Synthetix sUSD (SUSD) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 SUSD koste i 2030? Prisen på 1 Synthetix sUSD (SUSD) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SUSD stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er SUSD prisforudsigelsen for 2040? Synthetix sUSD (SUSD) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 SUSD i 2040.