Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion (USD)

Få Suzaku Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget SUZ vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Suzaku Token % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Suzaku Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Suzaku Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.051083 i 2025. Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Suzaku Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.053637 i 2026. Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SUZ for 2027 være $ 0.056319 med en 10.25% vækstrate. Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SUZ i 2028 være $ 0.059134 med en 15.76% vækstrate. Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SUZ i 2029 være $ 0.062091 sammen med 21.55% vækstraten. Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SUZ i 2030 være $ 0.065196 sammen med 27.63% vækstraten. Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Suzaku Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.106197. Suzaku Token (SUZ) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Suzaku Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.172985. År Pris Vækst 2025 $ 0.051083 0.00%

2026 $ 0.053637 5.00%

2027 $ 0.056319 10.25%

2028 $ 0.059134 15.76%

2029 $ 0.062091 21.55%

2030 $ 0.065196 27.63%

2031 $ 0.068456 34.01%

2032 $ 0.071878 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.075472 47.75%

2034 $ 0.079246 55.13%

2035 $ 0.083208 62.89%

2036 $ 0.087369 71.03%

2037 $ 0.091737 79.59%

2038 $ 0.096324 88.56%

2039 $ 0.101140 97.99%

2040 $ 0.106197 107.89% Vis mere Kortsigtet Suzaku Tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.051083 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.051089 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.051131 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.051292 0.41% Suzaku Token (SUZ) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på SUZ for November 2, 2025(I dag) , er $0.051083 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Suzaku Token (SUZ) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for SUZ, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.051089 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Suzaku Token (SUZ) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for SUZ, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.051131 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Suzaku Token (SUZ) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på SUZ være $0.051292 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Suzaku Token prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Cirkulationsforsyning 28.87M 28.87M 28.87M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste SUZ pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har SUZ et cirkulerende forsyning på 28.87M og en samlet markedsværdi på $ 1.47M. Se live SUZ pris

Suzaku Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Suzaku Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Suzaku Token 0.051083USD. Det cirkulerende udbud af Suzaku Token(SUZ) er 28.87M SUZ , hvilket giver det en markedsværdi på $1,474,830 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 2.57% $ 0.001280 $ 0.051139 $ 0.049077

7 dage 4.16% $ 0.002125 $ 0.082293 $ 0.048119

30 dage -38.89% $ -0.019868 $ 0.082293 $ 0.048119 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Suzaku Token vist en prisbevægelse på $0.001280 , hvilket svarer til en værdiændring på 2.57% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Suzaku Token handlet til en højeste værdi på $0.082293 og en laveste værdi på $0.048119 . Den havde oplevet en prisændring på 4.16% . Denne seneste tendens viser SUZs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Suzaku Token oplevet en ændring på -38.89% , hvilket svarer til cirka $-0.019868 i værdi. Det tyder på, at SUZ kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Suzaku Token (SUZ )-prisforudsigelsesmodulet? Suzaku Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på SUZ baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Suzaku Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på SUZ, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Suzaku Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for SUZ. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af SUZ for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Suzaku Token.

Hvorfor er SUZ prisforudsigelse vigtig?

SUZ Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er SUZ værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil SUZ opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for SUZ næste måned? Ifølge Suzaku Token (SUZ) prisprediktionsværktøjet vil den forventede SUZ pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 SUZ koste i 2026? Prisen på 1 Suzaku Token (SUZ) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SUZ stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på SUZ i 2027? Suzaku Token (SUZ) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 SUZ i 2027. Hvad er det anslåede prismål for SUZ i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Suzaku Token (SUZ) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for SUZ i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Suzaku Token (SUZ) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 SUZ koste i 2030? Prisen på 1 Suzaku Token (SUZ) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SUZ stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er SUZ prisforudsigelsen for 2040? Suzaku Token (SUZ) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 SUZ i 2040.