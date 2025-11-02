Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion (USD)

Få Sploots by Virtuals prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget SPLOOT vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Sploots by Virtuals % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Sploots by Virtuals Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Sploots by Virtuals potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000505 i 2025. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Sploots by Virtuals potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000530 i 2026. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SPLOOT for 2027 være $ 0.000556 med en 10.25% vækstrate. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SPLOOT i 2028 være $ 0.000584 med en 15.76% vækstrate. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SPLOOT i 2029 være $ 0.000614 sammen med 21.55% vækstraten. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SPLOOT i 2030 være $ 0.000644 sammen med 27.63% vækstraten. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Sploots by Virtuals potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001050. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Sploots by Virtuals potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001710. År Pris Vækst 2025 $ 0.000505 0.00%

2026 $ 0.000530 5.00%

2027 $ 0.000556 10.25%

2028 $ 0.000584 15.76%

2029 $ 0.000614 21.55%

2030 $ 0.000644 27.63%

2031 $ 0.000676 34.01%

2032 $ 0.000710 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000746 47.75%

2034 $ 0.000783 55.13%

2035 $ 0.000822 62.89%

2036 $ 0.000864 71.03%

2037 $ 0.000907 79.59%

2038 $ 0.000952 88.56%

2039 $ 0.001000 97.99%

2040 $ 0.001050 107.89% Vis mere Kortsigtet Sploots by Virtualsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000505 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000505 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000505 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000507 0.41% Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på SPLOOT for November 2, 2025(I dag) , er $0.000505 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for SPLOOT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000505 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for SPLOOT, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000505 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på SPLOOT være $0.000507 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Sploots by Virtuals prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 503.79K$ 503.79K $ 503.79K Cirkulationsforsyning 997.25M 997.25M 997.25M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste SPLOOT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har SPLOOT et cirkulerende forsyning på 997.25M og en samlet markedsværdi på $ 503.79K. Se live SPLOOT pris

Sploots by Virtuals Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Sploots by Virtuals-siden med livepriser er den aktuelle pris på Sploots by Virtuals 0.000505USD. Det cirkulerende udbud af Sploots by Virtuals(SPLOOT) er 997.25M SPLOOT , hvilket giver det en markedsværdi på $503,789 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -2.40% $ 0 $ 0.000567 $ 0.000499

7 dage 2.65% $ 0.000013 $ 0.001310 $ 0.000357

30 dage -61.74% $ -0.000311 $ 0.001310 $ 0.000357 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Sploots by Virtuals vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -2.40% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Sploots by Virtuals handlet til en højeste værdi på $0.001310 og en laveste værdi på $0.000357 . Den havde oplevet en prisændring på 2.65% . Denne seneste tendens viser SPLOOTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Sploots by Virtuals oplevet en ændring på -61.74% , hvilket svarer til cirka $-0.000311 i værdi. Det tyder på, at SPLOOT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Sploots by Virtuals (SPLOOT )-prisforudsigelsesmodulet? Sploots by Virtuals-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på SPLOOT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Sploots by Virtuals over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på SPLOOT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Sploots by Virtuals. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for SPLOOT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af SPLOOT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Sploots by Virtuals.

Hvorfor er SPLOOT prisforudsigelse vigtig?

SPLOOT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

