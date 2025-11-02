MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Ripe DAO Governance Token (RIPE) /

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion (USD)

Få Ripe DAO Governance Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget RIPE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Ripe DAO Governance Token % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Ripe DAO Governance Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Ripe DAO Governance Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.79 i 2025. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Ripe DAO Governance Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.8795 i 2026. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RIPE for 2027 være $ 1.9734 med en 10.25% vækstrate. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RIPE i 2028 være $ 2.0721 med en 15.76% vækstrate. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RIPE i 2029 være $ 2.1757 sammen med 21.55% vækstraten. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RIPE i 2030 være $ 2.2845 sammen med 27.63% vækstraten. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ripe DAO Governance Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 3.7212. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ripe DAO Governance Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 6.0615. År Pris Vækst 2025 $ 1.79 0.00%

2026 $ 1.8795 5.00%

2027 $ 1.9734 10.25%

2028 $ 2.0721 15.76%

2029 $ 2.1757 21.55%

2030 $ 2.2845 27.63%

2031 $ 2.3987 34.01%

2032 $ 2.5187 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 2.6446 47.75%

2034 $ 2.7768 55.13%

2035 $ 2.9157 62.89%

2036 $ 3.0615 71.03%

2037 $ 3.2145 79.59%

2038 $ 3.3753 88.56%

2039 $ 3.5440 97.99%

2040 $ 3.7212 107.89% Vis mere Kortsigtet Ripe DAO Governance Tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 1.79 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 1.7902 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 1.7917 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 1.7973 0.41% Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på RIPE for November 2, 2025(I dag) , er $1.79 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for RIPE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.7902 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for RIPE, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.7917 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på RIPE være $1.7973 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Ripe DAO Governance Token prisstatistik Nuværende pris ---- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 2.12M Cirkulationsforsyning 1.19M Volumen (24 timer) ---- Den seneste RIPE pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har RIPE et cirkulerende forsyning på 1.19M og en samlet markedsværdi på $ 2.12M.

Ripe DAO Governance Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Ripe DAO Governance Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Ripe DAO Governance Token 1.79USD. Det cirkulerende udbud af Ripe DAO Governance Token(RIPE) er 1.19M RIPE , hvilket giver det en markedsværdi på $2,119,808 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 3.42% $ 0.059038 $ 1.98 $ 1.72

7 dage -13.10% $ -0.234520 $ 4.4149 $ 1.6919

30 dage -60.08% $ -1.0755 $ 4.4149 $ 1.6919 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Ripe DAO Governance Token vist en prisbevægelse på $0.059038 , hvilket svarer til en værdiændring på 3.42% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Ripe DAO Governance Token handlet til en højeste værdi på $4.4149 og en laveste værdi på $1.6919 . Den havde oplevet en prisændring på -13.10% . Denne seneste tendens viser RIPEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Ripe DAO Governance Token oplevet en ændring på -60.08% , hvilket svarer til cirka $-1.0755 i værdi. Det tyder på, at RIPE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Ripe DAO Governance Token (RIPE )-prisforudsigelsesmodulet? Ripe DAO Governance Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på RIPE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Ripe DAO Governance Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på RIPE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Ripe DAO Governance Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for RIPE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af RIPE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Ripe DAO Governance Token.

Hvorfor er RIPE prisforudsigelse vigtig?

RIPE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er RIPE værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil RIPE opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for RIPE næste måned? Ifølge Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprediktionsværktøjet vil den forventede RIPE pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 RIPE koste i 2026? Prisen på 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil RIPE stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på RIPE i 2027? Ripe DAO Governance Token (RIPE) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 RIPE i 2027. Hvad er det anslåede prismål for RIPE i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Ripe DAO Governance Token (RIPE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for RIPE i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Ripe DAO Governance Token (RIPE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 RIPE koste i 2030? Prisen på 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil RIPE stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er RIPE prisforudsigelsen for 2040? Ripe DAO Governance Token (RIPE) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 RIPE i 2040. Tilmeld dig nu