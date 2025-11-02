Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion (USD)

Få Retail DAO prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget RETAIL vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Retail DAO % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Retail DAO Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Retail DAO potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.001001 i 2025. Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Retail DAO potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001052 i 2026. Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RETAIL for 2027 være $ 0.001104 med en 10.25% vækstrate. Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RETAIL i 2028 være $ 0.001159 med en 15.76% vækstrate. Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RETAIL i 2029 være $ 0.001217 sammen med 21.55% vækstraten. Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RETAIL i 2030 være $ 0.001278 sammen med 27.63% vækstraten. Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Retail DAO potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002082. Retail DAO (RETAIL) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Retail DAO potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003392. År Pris Vækst 2025 $ 0.001001 0.00%

2026 $ 0.001052 5.00%

2027 $ 0.001104 10.25%

2028 $ 0.001159 15.76%

2029 $ 0.001217 21.55%

2030 $ 0.001278 27.63%

2031 $ 0.001342 34.01%

2032 $ 0.001409 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.001480 47.75%

2034 $ 0.001554 55.13%

2035 $ 0.001632 62.89%

2036 $ 0.001713 71.03%

2037 $ 0.001799 79.59%

2038 $ 0.001889 88.56%

2039 $ 0.001983 97.99%

2040 $ 0.002082 107.89% Vis mere Kortsigtet Retail DAOprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.001001 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.001002 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.001002 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.001006 0.41% Retail DAO (RETAIL) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på RETAIL for November 2, 2025(I dag) , er $0.001001 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Retail DAO (RETAIL) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for RETAIL, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.001002 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Retail DAO (RETAIL) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for RETAIL, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.001002 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Retail DAO (RETAIL) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på RETAIL være $0.001006 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Retail DAO prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 729.82K$ 729.82K $ 729.82K Cirkulationsforsyning 728.40M 728.40M 728.40M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste RETAIL pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har RETAIL et cirkulerende forsyning på 728.40M og en samlet markedsværdi på $ 729.82K. Se live RETAIL pris

Retail DAO Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Retail DAO-siden med livepriser er den aktuelle pris på Retail DAO 0.001001USD. Det cirkulerende udbud af Retail DAO(RETAIL) er 728.40M RETAIL , hvilket giver det en markedsværdi på $729,817 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 1.06% $ 0 $ 0.001003 $ 0

7 dage 0.25% $ 0.000002 $ 0.001074 $ 0.000943

30 dage -7.26% $ -0.000072 $ 0.001074 $ 0.000943 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Retail DAO vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 1.06% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Retail DAO handlet til en højeste værdi på $0.001074 og en laveste værdi på $0.000943 . Den havde oplevet en prisændring på 0.25% . Denne seneste tendens viser RETAILs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Retail DAO oplevet en ændring på -7.26% , hvilket svarer til cirka $-0.000072 i værdi. Det tyder på, at RETAIL kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Retail DAO (RETAIL )-prisforudsigelsesmodulet? Retail DAO-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på RETAIL baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Retail DAO over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på RETAIL, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Retail DAO. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for RETAIL. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af RETAIL for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Retail DAO.

Hvorfor er RETAIL prisforudsigelse vigtig?

RETAIL Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er RETAIL værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil RETAIL opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for RETAIL næste måned? Ifølge Retail DAO (RETAIL) prisprediktionsværktøjet vil den forventede RETAIL pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 RETAIL koste i 2026? Prisen på 1 Retail DAO (RETAIL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil RETAIL stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på RETAIL i 2027? Retail DAO (RETAIL) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 RETAIL i 2027. Hvad er det anslåede prismål for RETAIL i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Retail DAO (RETAIL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for RETAIL i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Retail DAO (RETAIL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 RETAIL koste i 2030? Prisen på 1 Retail DAO (RETAIL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil RETAIL stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er RETAIL prisforudsigelsen for 2040? Retail DAO (RETAIL) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 RETAIL i 2040.