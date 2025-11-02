Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion (USD)

Få Restaking Vault ETH prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget RSTETH vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Restaking Vault ETH % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Restaking Vault ETH Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Restaking Vault ETH potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 4,761.82 i 2025. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Restaking Vault ETH potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4,999.911 i 2026. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RSTETH for 2027 være $ 5,249.9065 med en 10.25% vækstrate. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RSTETH i 2028 være $ 5,512.4018 med en 15.76% vækstrate. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RSTETH i 2029 være $ 5,788.0219 sammen med 21.55% vækstraten. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RSTETH i 2030 være $ 6,077.4230 sammen med 27.63% vækstraten. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Restaking Vault ETH potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 9,899.4817. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Restaking Vault ETH potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 16,125.2126. År Pris Vækst 2025 $ 4,761.82 0.00%

2026 $ 4,999.911 5.00%

2027 $ 5,249.9065 10.25%

2028 $ 5,512.4018 15.76%

2029 $ 5,788.0219 21.55%

2030 $ 6,077.4230 27.63%

2031 $ 6,381.2942 34.01%

2032 $ 6,700.3589 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 7,035.3768 47.75%

2034 $ 7,387.1457 55.13%

2035 $ 7,756.5030 62.89%

2036 $ 8,144.3281 71.03%

2037 $ 8,551.5445 79.59%

2038 $ 8,979.1217 88.56%

2039 $ 9,428.0778 97.99%

2040 $ 9,899.4817 107.89% Vis mere Kortsigtet Restaking Vault ETHprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 4,761.82 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 4,762.4723 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 4,766.3861 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 4,781.3891 0.41% Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på RSTETH for November 2, 2025(I dag) , er $4,761.82 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for RSTETH, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $4,762.4723 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for RSTETH, med en årlig vækstrate på 5% , er $4,766.3861 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på RSTETH være $4,781.3891 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Restaking Vault ETH prisstatistik
Markedsværdi $ 136.76M$ 136.76M $ 136.76M
Cirkulationsforsyning 28.72K 28.72K 28.72K
Den seneste RSTETH pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har RSTETH et cirkulerende forsyning på 28.72K og en samlet markedsværdi på $ 136.76M. Se live RSTETH pris

Restaking Vault ETH Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Restaking Vault ETH-siden med livepriser er den aktuelle pris på Restaking Vault ETH 4,761.82USD. Det cirkulerende udbud af Restaking Vault ETH(RSTETH) er 28.72K RSTETH , hvilket giver det en markedsværdi på $136,764,413 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 1.44% $ 67.54 $ 4,761.99 $ 4,694.2

7 dage -1.05% $ -50.4486 $ 5,394.7540 $ 4,536.5359

30 dage -11.73% $ -558.8743 $ 5,394.7540 $ 4,536.5359 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Restaking Vault ETH vist en prisbevægelse på $67.54 , hvilket svarer til en værdiændring på 1.44% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Restaking Vault ETH handlet til en højeste værdi på $5,394.7540 og en laveste værdi på $4,536.5359 . Den havde oplevet en prisændring på -1.05% . Denne seneste tendens viser RSTETHs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Restaking Vault ETH oplevet en ændring på -11.73% , hvilket svarer til cirka $-558.8743 i værdi. Det tyder på, at RSTETH kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Restaking Vault ETH (RSTETH )-prisforudsigelsesmodulet? Restaking Vault ETH-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på RSTETH baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Restaking Vault ETH over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på RSTETH, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Restaking Vault ETH. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for RSTETH. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af RSTETH for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Restaking Vault ETH.

Hvorfor er RSTETH prisforudsigelse vigtig?

RSTETH Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

