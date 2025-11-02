MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) /

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Real Estate Crypto Crowfunding % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Real Estate Crypto Crowfunding Prisprediktion for 2025-2050 (USD)

2026 $ 0.000705 5.00%

2027 $ 0.000740 10.25%

2028 $ 0.000777 15.76%

2029 $ 0.000816 21.55%

2030 $ 0.000856 27.63%

2031 $ 0.000899 34.01%

2032 $ 0.000944 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000992 47.75%

2034 $ 0.001041 55.13%

2035 $ 0.001093 62.89%

2036 $ 0.001148 71.03%

2037 $ 0.001205 79.59%

2038 $ 0.001266 88.56%

2039 $ 0.001329 97.99%

2040 $ 0.001395 107.89% Vis mere Kortsigtet Real Estate Crypto Crowfundingprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000671 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000671 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000672 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000674 0.41% Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på RECC for November 2, 2025(I dag) , er $0.000671 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for RECC, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000671 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for RECC, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000672 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på RECC være $0.000674 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Real Estate Crypto Crowfunding prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 585.56K$ 585.56K $ 585.56K Cirkulationsforsyning 872.02M 872.02M 872.02M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste RECC pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har RECC et cirkulerende forsyning på 872.02M og en samlet markedsværdi på $ 585.56K. Se live RECC pris

Real Estate Crypto Crowfunding Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Real Estate Crypto Crowfunding-siden med livepriser er den aktuelle pris på Real Estate Crypto Crowfunding 0.000671USD. Det cirkulerende udbud af Real Estate Crypto Crowfunding(RECC) er 872.02M RECC , hvilket giver det en markedsværdi på $585,562 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -8.51% $ 0 $ 0.000761 $ 0.000594

7 dage -60.36% $ -0.000405 $ 0.002537 $ 0.000567

30 dage -73.65% $ -0.000494 $ 0.002537 $ 0.000567 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Real Estate Crypto Crowfunding vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -8.51% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Real Estate Crypto Crowfunding handlet til en højeste værdi på $0.002537 og en laveste værdi på $0.000567 . Den havde oplevet en prisændring på -60.36% . Denne seneste tendens viser RECCs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Real Estate Crypto Crowfunding oplevet en ændring på -73.65% , hvilket svarer til cirka $-0.000494 i værdi. Det tyder på, at RECC kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Real Estate Crypto Crowfunding (RECC )-prisforudsigelsesmodulet? Real Estate Crypto Crowfunding-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på RECC baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Real Estate Crypto Crowfunding over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på RECC, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Real Estate Crypto Crowfunding. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for RECC. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af RECC for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Real Estate Crypto Crowfunding.

Hvorfor er RECC prisforudsigelse vigtig?

RECC Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

