Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion (USD)

Få Pubhouse Dominance Index prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget PUB vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb PUB

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Pubhouse Dominance Index % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Pubhouse Dominance Index Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Pubhouse Dominance Index potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000757 i 2025. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Pubhouse Dominance Index potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000794 i 2026. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PUB for 2027 være $ 0.000834 med en 10.25% vækstrate. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PUB i 2028 være $ 0.000876 med en 15.76% vækstrate. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PUB i 2029 være $ 0.000920 sammen med 21.55% vækstraten. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PUB i 2030 være $ 0.000966 sammen med 27.63% vækstraten. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pubhouse Dominance Index potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001573. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pubhouse Dominance Index potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002563. År Pris Vækst 2025 $ 0.000757 0.00%

2026 $ 0.000794 5.00%

2027 $ 0.000834 10.25%

2028 $ 0.000876 15.76%

2029 $ 0.000920 21.55%

2030 $ 0.000966 27.63%

2031 $ 0.001014 34.01%

2032 $ 0.001065 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.001118 47.75%

2034 $ 0.001174 55.13%

2035 $ 0.001233 62.89%

2036 $ 0.001294 71.03%

2037 $ 0.001359 79.59%

2038 $ 0.001427 88.56%

2039 $ 0.001499 97.99%

2040 $ 0.001573 107.89% Vis mere Kortsigtet Pubhouse Dominance Indexprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000757 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000757 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000757 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000760 0.41% Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på PUB for November 2, 2025(I dag) , er $0.000757 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for PUB, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000757 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for PUB, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000757 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Pubhouse Dominance Index (PUB) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på PUB være $0.000760 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Pubhouse Dominance Index prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 738.60K$ 738.60K $ 738.60K Cirkulationsforsyning 975.63M 975.63M 975.63M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste PUB pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har PUB et cirkulerende forsyning på 975.63M og en samlet markedsværdi på $ 738.60K. Se live PUB pris

Pubhouse Dominance Index Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Pubhouse Dominance Index-siden med livepriser er den aktuelle pris på Pubhouse Dominance Index 0.000757USD. Det cirkulerende udbud af Pubhouse Dominance Index(PUB) er 975.63M PUB , hvilket giver det en markedsværdi på $738,600 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -16.01% $ -0.000144 $ 0.000937 $ 0.000636

7 dage 59.07% $ 0.000447 $ 0.001210 $ 0.000410

30 dage 80.37% $ 0.000608 $ 0.001210 $ 0.000410 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Pubhouse Dominance Index vist en prisbevægelse på $-0.000144 , hvilket svarer til en værdiændring på -16.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Pubhouse Dominance Index handlet til en højeste værdi på $0.001210 og en laveste værdi på $0.000410 . Den havde oplevet en prisændring på 59.07% . Denne seneste tendens viser PUBs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Pubhouse Dominance Index oplevet en ændring på 80.37% , hvilket svarer til cirka $0.000608 i værdi. Det tyder på, at PUB kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Pubhouse Dominance Index (PUB )-prisforudsigelsesmodulet? Pubhouse Dominance Index-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på PUB baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Pubhouse Dominance Index over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på PUB, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Pubhouse Dominance Index. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for PUB. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af PUB for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Pubhouse Dominance Index.

Hvorfor er PUB prisforudsigelse vigtig?

PUB Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er PUB værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil PUB opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for PUB næste måned? Ifølge Pubhouse Dominance Index (PUB) prisprediktionsværktøjet vil den forventede PUB pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 PUB koste i 2026? Prisen på 1 Pubhouse Dominance Index (PUB) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PUB stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på PUB i 2027? Pubhouse Dominance Index (PUB) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 PUB i 2027. Hvad er det anslåede prismål for PUB i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Pubhouse Dominance Index (PUB) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for PUB i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Pubhouse Dominance Index (PUB) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 PUB koste i 2030? Prisen på 1 Pubhouse Dominance Index (PUB) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PUB stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er PUB prisforudsigelsen for 2040? Pubhouse Dominance Index (PUB) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 PUB i 2040. Tilmeld dig nu