Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Predi by Virtuals % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Predi by Virtuals Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Predi by Virtuals potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.013936 i 2025. Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Predi by Virtuals potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014632 i 2026. Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PREDI for 2027 være $ 0.015364 med en 10.25% vækstrate. Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PREDI i 2028 være $ 0.016132 med en 15.76% vækstrate. Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PREDI i 2029 være $ 0.016939 sammen med 21.55% vækstraten. Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PREDI i 2030 være $ 0.017786 sammen med 27.63% vækstraten. Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Predi by Virtuals potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.028972. Predi by Virtuals (PREDI) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Predi by Virtuals potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.047192. År Pris Vækst 2025 $ 0.013936 0.00%

2026 $ 0.014632 5.00%

2027 $ 0.015364 10.25%

2028 $ 0.016132 15.76%

2029 $ 0.016939 21.55%

2030 $ 0.017786 27.63%

2031 $ 0.018675 34.01%

2032 $ 0.019609 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.020589 47.75%

2034 $ 0.021619 55.13%

2035 $ 0.022700 62.89%

2036 $ 0.023835 71.03%

2037 $ 0.025027 79.59%

2038 $ 0.026278 88.56%

2039 $ 0.027592 97.99%

2040 $ 0.028972 107.89% Vis mere Kortsigtet Predi by Virtualsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.013936 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.013938 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.013949 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.013993 0.41% Predi by Virtuals (PREDI) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på PREDI for November 2, 2025(I dag) , er $0.013936 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Predi by Virtuals (PREDI) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for PREDI, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.013938 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Predi by Virtuals (PREDI) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for PREDI, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.013949 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Predi by Virtuals (PREDI) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på PREDI være $0.013993 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Predi by Virtuals prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Cirkulationsforsyning 498.97M 498.97M 498.97M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste PREDI pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har PREDI et cirkulerende forsyning på 498.97M og en samlet markedsværdi på $ 6.96M. Se live PREDI pris

Predi by Virtuals Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Predi by Virtuals-siden med livepriser er den aktuelle pris på Predi by Virtuals 0.013936USD. Det cirkulerende udbud af Predi by Virtuals(PREDI) er 498.97M PREDI , hvilket giver det en markedsværdi på $6,962,682 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -12.65% $ -0.002018 $ 0.017639 $ 0.013543

7 dage 32.97% $ 0.004594 $ 0.017915 $ 0.007821

30 dage 82.24% $ 0.011460 $ 0.017915 $ 0.007821 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Predi by Virtuals vist en prisbevægelse på $-0.002018 , hvilket svarer til en værdiændring på -12.65% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Predi by Virtuals handlet til en højeste værdi på $0.017915 og en laveste værdi på $0.007821 . Den havde oplevet en prisændring på 32.97% . Denne seneste tendens viser PREDIs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Predi by Virtuals oplevet en ændring på 82.24% , hvilket svarer til cirka $0.011460 i værdi. Det tyder på, at PREDI kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Predi by Virtuals (PREDI )-prisforudsigelsesmodulet? Predi by Virtuals-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på PREDI baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Predi by Virtuals over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på PREDI, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Predi by Virtuals. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for PREDI. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af PREDI for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Predi by Virtuals.

Hvorfor er PREDI prisforudsigelse vigtig?

PREDI Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er PREDI værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil PREDI opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for PREDI næste måned? Ifølge Predi by Virtuals (PREDI) prisprediktionsværktøjet vil den forventede PREDI pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 PREDI koste i 2026? Prisen på 1 Predi by Virtuals (PREDI) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PREDI stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på PREDI i 2027? Predi by Virtuals (PREDI) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 PREDI i 2027. Hvad er det anslåede prismål for PREDI i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Predi by Virtuals (PREDI) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for PREDI i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Predi by Virtuals (PREDI) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 PREDI koste i 2030? Prisen på 1 Predi by Virtuals (PREDI) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PREDI stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er PREDI prisforudsigelsen for 2040? Predi by Virtuals (PREDI) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 PREDI i 2040.