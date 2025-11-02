MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) /

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion (USD)

Få PayFi Strategy Token USDC prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget PSTUSDC vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

PayFi Strategy Token USDC Prisprediktion for 2025-2050 (USD) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan PayFi Strategy Token USDC potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.056 i 2025. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan PayFi Strategy Token USDC potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1088 i 2026. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PSTUSDC for 2027 være $ 1.1642 med en 10.25% vækstrate. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PSTUSDC i 2028 være $ 1.2224 med en 15.76% vækstrate. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PSTUSDC i 2029 være $ 1.2835 sammen med 21.55% vækstraten. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PSTUSDC i 2030 være $ 1.3477 sammen med 27.63% vækstraten. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på PayFi Strategy Token USDC potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1953. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på PayFi Strategy Token USDC potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.5759.

2026 $ 1.1088 5.00%

2027 $ 1.1642 10.25%

2028 $ 1.2224 15.76%

2029 $ 1.2835 21.55%

2030 $ 1.3477 27.63%

2031 $ 1.4151 34.01%

2032 $ 1.4858 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.5601 47.75%

2034 $ 1.6382 55.13%

2035 $ 1.7201 62.89%

2036 $ 1.8061 71.03%

2037 $ 1.8964 79.59%

2038 $ 1.9912 88.56%

2039 $ 2.0908 97.99%

2040 $ 2.1953 107.89% Vis mere Kortsigtet PayFi Strategy Token USDCprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 1.056 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 1.0561 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 1.0570 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 1.0603 0.41% PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på PSTUSDC for November 2, 2025(I dag) , er $1.056 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for PSTUSDC, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.0561 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for PSTUSDC, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.0570 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på PSTUSDC være $1.0603 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel PayFi Strategy Token USDC prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 86.48M$ 86.48M $ 86.48M Cirkulationsforsyning 81.90M 81.90M 81.90M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste PSTUSDC pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har PSTUSDC et cirkulerende forsyning på 81.90M og en samlet markedsværdi på $ 86.48M. Se live PSTUSDC pris

PayFi Strategy Token USDC Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på PayFi Strategy Token USDC-siden med livepriser er den aktuelle pris på PayFi Strategy Token USDC 1.056USD. Det cirkulerende udbud af PayFi Strategy Token USDC(PSTUSDC) er 81.90M PSTUSDC , hvilket giver det en markedsværdi på $86,477,575 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.05% $ 0.000501 $ 1.056 $ 1.055

7 dage 0.11% $ 0.001110 $ 1.0563 $ 1.0491

30 dage 0.64% $ 0.006757 $ 1.0563 $ 1.0491 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har PayFi Strategy Token USDC vist en prisbevægelse på $0.000501 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.05% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev PayFi Strategy Token USDC handlet til en højeste værdi på $1.0563 og en laveste værdi på $1.0491 . Den havde oplevet en prisændring på 0.11% . Denne seneste tendens viser PSTUSDCs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har PayFi Strategy Token USDC oplevet en ændring på 0.64% , hvilket svarer til cirka $0.006757 i værdi. Det tyder på, at PSTUSDC kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC )-prisforudsigelsesmodulet? PayFi Strategy Token USDC-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på PSTUSDC baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for PayFi Strategy Token USDC over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på PSTUSDC, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på PayFi Strategy Token USDC. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for PSTUSDC. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af PSTUSDC for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for PayFi Strategy Token USDC.

Hvorfor er PSTUSDC prisforudsigelse vigtig?

PSTUSDC Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

