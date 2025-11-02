MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Nuwa World by Virtuals (NUWA) /

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prisprediktion (USD)

Få Nuwa World by Virtuals prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget NUWA vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Nuwa World by Virtuals % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Nuwa World by Virtuals Prisprediktion for 2025-2050 (USD)

2026 $ 0.001197 5.00%

2027 $ 0.001257 10.25%

2028 $ 0.001320 15.76%

2029 $ 0.001386 21.55%

2030 $ 0.001455 27.63%

2031 $ 0.001528 34.01%

2032 $ 0.001604 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.001684 47.75%

2034 $ 0.001768 55.13%

2035 $ 0.001857 62.89%

2036 $ 0.001950 71.03%

2037 $ 0.002047 79.59%

2038 $ 0.002150 88.56%

2039 $ 0.002257 97.99%

2040 $ 0.002370 107.89% Vis mere Kortsigtet Nuwa World by Virtualsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.001140 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.001140 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.001141 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.001144 0.41% Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på NUWA for November 2, 2025(I dag) , er $0.001140 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for NUWA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.001140 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for NUWA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.001141 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på NUWA være $0.001144 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Nuwa World by Virtuals prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 349.78K$ 349.78K $ 349.78K Cirkulationsforsyning 306.76M 306.76M 306.76M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste NUWA pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har NUWA et cirkulerende forsyning på 306.76M og en samlet markedsværdi på $ 349.78K. Se live NUWA pris

Nuwa World by Virtuals Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Nuwa World by Virtuals-siden med livepriser er den aktuelle pris på Nuwa World by Virtuals 0.001140USD. Det cirkulerende udbud af Nuwa World by Virtuals(NUWA) er 306.76M NUWA , hvilket giver det en markedsværdi på $349,775 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -4.30% $ 0 $ 0.001252 $ 0.001121

7 dage 22.96% $ 0.000261 $ 0.001284 $ 0.000781

30 dage 0.64% $ 0.000007 $ 0.001284 $ 0.000781 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Nuwa World by Virtuals vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -4.30% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Nuwa World by Virtuals handlet til en højeste værdi på $0.001284 og en laveste værdi på $0.000781 . Den havde oplevet en prisændring på 22.96% . Denne seneste tendens viser NUWAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Nuwa World by Virtuals oplevet en ændring på 0.64% , hvilket svarer til cirka $0.000007 i værdi. Det tyder på, at NUWA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Nuwa World by Virtuals (NUWA )-prisforudsigelsesmodulet? Nuwa World by Virtuals-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på NUWA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Nuwa World by Virtuals over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på NUWA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Nuwa World by Virtuals. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for NUWA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af NUWA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Nuwa World by Virtuals.

Hvorfor er NUWA prisforudsigelse vigtig?

NUWA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

