MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) /

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion (USD)

Få MUTE SWAP by Virtuals prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MUTE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb MUTE

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på MUTE SWAP by Virtuals % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse MUTE SWAP by Virtuals Prisprediktion for 2025-2050 (USD) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan MUTE SWAP by Virtuals potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.016865 i 2025. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan MUTE SWAP by Virtuals potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017709 i 2026. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MUTE for 2027 være $ 0.018594 med en 10.25% vækstrate. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MUTE i 2028 være $ 0.019524 med en 15.76% vækstrate. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MUTE i 2029 være $ 0.020500 sammen med 21.55% vækstraten. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MUTE i 2030 være $ 0.021525 sammen med 27.63% vækstraten. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MUTE SWAP by Virtuals potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035063. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MUTE SWAP by Virtuals potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.057114. År Pris Vækst 2025 $ 0.016865 0.00%

2026 $ 0.017709 5.00%

2027 $ 0.018594 10.25%

2028 $ 0.019524 15.76%

2029 $ 0.020500 21.55%

2030 $ 0.021525 27.63%

2031 $ 0.022601 34.01%

2032 $ 0.023732 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.024918 47.75%

2034 $ 0.026164 55.13%

2035 $ 0.027472 62.89%

2036 $ 0.028846 71.03%

2037 $ 0.030288 79.59%

2038 $ 0.031803 88.56%

2039 $ 0.033393 97.99%

2040 $ 0.035063 107.89% Vis mere Kortsigtet MUTE SWAP by Virtualsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.016865 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.016868 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.016882 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.016935 0.41% MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MUTE for November 2, 2025(I dag) , er $0.016865 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MUTE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.016868 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MUTE, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.016882 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MUTE være $0.016935 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel MUTE SWAP by Virtuals prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M Cirkulationsforsyning 400.00M 400.00M 400.00M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MUTE pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MUTE et cirkulerende forsyning på 400.00M og en samlet markedsværdi på $ 6.75M. Se live MUTE pris

MUTE SWAP by Virtuals Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på MUTE SWAP by Virtuals-siden med livepriser er den aktuelle pris på MUTE SWAP by Virtuals 0.016865USD. Det cirkulerende udbud af MUTE SWAP by Virtuals(MUTE) er 400.00M MUTE , hvilket giver det en markedsværdi på $6,746,872 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 11.48% $ 0.001736 $ 0.019760 $ 0.015129

7 dage 430.50% $ 0.072608 $ 0.020716 $ 0.002628

30 dage 566.97% $ 0.095625 $ 0.020716 $ 0.002628 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har MUTE SWAP by Virtuals vist en prisbevægelse på $0.001736 , hvilket svarer til en værdiændring på 11.48% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev MUTE SWAP by Virtuals handlet til en højeste værdi på $0.020716 og en laveste værdi på $0.002628 . Den havde oplevet en prisændring på 430.50% . Denne seneste tendens viser MUTEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har MUTE SWAP by Virtuals oplevet en ændring på 566.97% , hvilket svarer til cirka $0.095625 i værdi. Det tyder på, at MUTE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer MUTE SWAP by Virtuals (MUTE )-prisforudsigelsesmodulet? MUTE SWAP by Virtuals-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MUTE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for MUTE SWAP by Virtuals over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MUTE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på MUTE SWAP by Virtuals. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MUTE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MUTE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for MUTE SWAP by Virtuals.

Hvorfor er MUTE prisforudsigelse vigtig?

MUTE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MUTE værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MUTE opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MUTE næste måned? Ifølge MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MUTE pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MUTE koste i 2026? Prisen på 1 MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MUTE stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MUTE i 2027? MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MUTE i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MUTE i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MUTE i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MUTE koste i 2030? Prisen på 1 MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MUTE stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MUTE prisforudsigelsen for 2040? MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MUTE i 2040. Tilmeld dig nu