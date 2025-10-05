Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion (USD)

Få Midas mMEV prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MMEV vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb MMEV

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Midas mMEV % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Midas mMEV Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Midas mMEV potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.073 i 2025. Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Midas mMEV potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1266 i 2026. Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MMEV for 2027 være $ 1.1829 med en 10.25% vækstrate. Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MMEV i 2028 være $ 1.2421 med en 15.76% vækstrate. Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MMEV i 2029 være $ 1.3042 sammen med 21.55% vækstraten. Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MMEV i 2030 være $ 1.3694 sammen med 27.63% vækstraten. Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Midas mMEV potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.2306. Midas mMEV (MMEV) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Midas mMEV potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.6335. År Pris Vækst 2025 $ 1.073 0.00%

2026 $ 1.1266 5.00%

2027 $ 1.1829 10.25%

2028 $ 1.2421 15.76%

2029 $ 1.3042 21.55%

2030 $ 1.3694 27.63%

2031 $ 1.4379 34.01%

2032 $ 1.5098 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.5853 47.75%

2034 $ 1.6645 55.13%

2035 $ 1.7478 62.89%

2036 $ 1.8351 71.03%

2037 $ 1.9269 79.59%

2038 $ 2.0233 88.56%

2039 $ 2.1244 97.99%

2040 $ 2.2306 107.89% Vis mere Kortsigtet Midas mMEVprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst October 5, 2025(I dag) $ 1.073 0.00%

October 6, 2025(I morgen) $ 1.0731 0.01%

October 12, 2025(Denne uge) $ 1.0740 0.10%

November 4, 2025(30 dage) $ 1.0774 0.41% Midas mMEV (MMEV) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MMEV for October 5, 2025(I dag) , er $1.073 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Midas mMEV (MMEV) Prisforudsigelse i morgen For October 6, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MMEV, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.0731 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Midas mMEV (MMEV) Prisforudsigelse i denne uge Ved October 12, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MMEV, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.0740 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Midas mMEV (MMEV) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MMEV være $1.0774 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Midas mMEV prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Cirkulationsforsyning 275.88K 275.88K 275.88K Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MMEV pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MMEV et cirkulerende forsyning på 275.88K og en samlet markedsværdi på $ 294.20K. Se live MMEV pris

Midas mMEV Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Midas mMEV-siden med livepriser er den aktuelle pris på Midas mMEV 1.073USD. Det cirkulerende udbud af Midas mMEV(MMEV) er 275.88K MMEV , hvilket giver det en markedsværdi på $294,199 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 1.073 $ 1.073

7 dage 0.17% $ 0.001775 $ 1.0727 $ 1.0631

30 dage 0.90% $ 0.009699 $ 1.0727 $ 1.0631 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Midas mMEV vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Midas mMEV handlet til en højeste værdi på $1.0727 og en laveste værdi på $1.0631 . Den havde oplevet en prisændring på 0.17% . Denne seneste tendens viser MMEVs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Midas mMEV oplevet en ændring på 0.90% , hvilket svarer til cirka $0.009699 i værdi. Det tyder på, at MMEV kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Midas mMEV (MMEV )-prisforudsigelsesmodulet? Midas mMEV-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MMEV baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Midas mMEV over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MMEV, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Midas mMEV. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MMEV. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MMEV for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Midas mMEV.

Hvorfor er MMEV prisforudsigelse vigtig?

MMEV Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MMEV værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MMEV opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MMEV næste måned? Ifølge Midas mMEV (MMEV) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MMEV pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MMEV koste i 2026? Prisen på 1 Midas mMEV (MMEV) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MMEV stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MMEV i 2027? Midas mMEV (MMEV) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MMEV i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MMEV i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Midas mMEV (MMEV) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MMEV i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Midas mMEV (MMEV) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MMEV koste i 2030? Prisen på 1 Midas mMEV (MMEV) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MMEV stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MMEV prisforudsigelsen for 2040? Midas mMEV (MMEV) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MMEV i 2040. Tilmeld dig nu