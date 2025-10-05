Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion (USD)

Få Midas mEDGE prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MEDGE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb MEDGE

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Midas mEDGE % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Midas mEDGE Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Midas mEDGE potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.047 i 2025. Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Midas mEDGE potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0993 i 2026. Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MEDGE for 2027 være $ 1.1543 med en 10.25% vækstrate. Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MEDGE i 2028 være $ 1.2120 med en 15.76% vækstrate. Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MEDGE i 2029 være $ 1.2726 sammen med 21.55% vækstraten. Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MEDGE i 2030 være $ 1.3362 sammen med 27.63% vækstraten. Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Midas mEDGE potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1766. Midas mEDGE (MEDGE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Midas mEDGE potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.5455. År Pris Vækst 2025 $ 1.047 0.00%

2026 $ 1.0993 5.00%

2027 $ 1.1543 10.25%

2028 $ 1.2120 15.76%

2029 $ 1.2726 21.55%

2030 $ 1.3362 27.63%

2031 $ 1.4030 34.01%

2032 $ 1.4732 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.5468 47.75%

2034 $ 1.6242 55.13%

2035 $ 1.7054 62.89%

2036 $ 1.7907 71.03%

2037 $ 1.8802 79.59%

2038 $ 1.9742 88.56%

2039 $ 2.0729 97.99%

2040 $ 2.1766 107.89% Vis mere Kortsigtet Midas mEDGEprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst October 5, 2025(I dag) $ 1.047 0.00%

October 6, 2025(I morgen) $ 1.0471 0.01%

October 12, 2025(Denne uge) $ 1.0480 0.10%

November 4, 2025(30 dage) $ 1.0513 0.41% Midas mEDGE (MEDGE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MEDGE for October 5, 2025(I dag) , er $1.047 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Midas mEDGE (MEDGE) Prisforudsigelse i morgen For October 6, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MEDGE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.0471 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Midas mEDGE (MEDGE) Prisforudsigelse i denne uge Ved October 12, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MEDGE, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.0480 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Midas mEDGE (MEDGE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MEDGE være $1.0513 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Midas mEDGE prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Cirkulationsforsyning 21.59M 21.59M 21.59M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MEDGE pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MEDGE et cirkulerende forsyning på 21.59M og en samlet markedsværdi på $ 22.60M. Se live MEDGE pris

Midas mEDGE Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Midas mEDGE-siden med livepriser er den aktuelle pris på Midas mEDGE 1.047USD. Det cirkulerende udbud af Midas mEDGE(MEDGE) er 21.59M MEDGE , hvilket giver det en markedsværdi på $22,597,424 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 1.047 $ 1.047

7 dage 0.18% $ 0.001930 $ 1.0467 $ 1.0389

30 dage 0.75% $ 0.007903 $ 1.0467 $ 1.0389 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Midas mEDGE vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Midas mEDGE handlet til en højeste værdi på $1.0467 og en laveste værdi på $1.0389 . Den havde oplevet en prisændring på 0.18% . Denne seneste tendens viser MEDGEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Midas mEDGE oplevet en ændring på 0.75% , hvilket svarer til cirka $0.007903 i værdi. Det tyder på, at MEDGE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Midas mEDGE (MEDGE )-prisforudsigelsesmodulet? Midas mEDGE-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MEDGE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Midas mEDGE over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MEDGE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Midas mEDGE. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MEDGE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MEDGE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Midas mEDGE.

Hvorfor er MEDGE prisforudsigelse vigtig?

MEDGE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MEDGE værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MEDGE opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MEDGE næste måned? Ifølge Midas mEDGE (MEDGE) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MEDGE pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MEDGE koste i 2026? Prisen på 1 Midas mEDGE (MEDGE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MEDGE stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MEDGE i 2027? Midas mEDGE (MEDGE) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MEDGE i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MEDGE i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Midas mEDGE (MEDGE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MEDGE i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Midas mEDGE (MEDGE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MEDGE koste i 2030? Prisen på 1 Midas mEDGE (MEDGE) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MEDGE stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MEDGE prisforudsigelsen for 2040? Midas mEDGE (MEDGE) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MEDGE i 2040. Tilmeld dig nu