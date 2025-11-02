Metavault Trade (MVX) Prisprediktion (USD)

Få Metavault Trade prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MVX vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Metavault Trade % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Metavault Trade Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Metavault Trade potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.048030 i 2025. Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Metavault Trade potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.050432 i 2026. Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MVX for 2027 være $ 0.052953 med en 10.25% vækstrate. Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MVX i 2028 være $ 0.055601 med en 15.76% vækstrate. Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MVX i 2029 være $ 0.058381 sammen med 21.55% vækstraten. Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MVX i 2030 være $ 0.061300 sammen med 27.63% vækstraten. Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Metavault Trade potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.099852. Metavault Trade (MVX) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Metavault Trade potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.162649. År Pris Vækst 2025 $ 0.048030 0.00%

2026 $ 0.050432 5.00%

2027 $ 0.052953 10.25%

2028 $ 0.055601 15.76%

2029 $ 0.058381 21.55%

2030 $ 0.061300 27.63%

2031 $ 0.064365 34.01%

2032 $ 0.067584 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.070963 47.75%

2034 $ 0.074511 55.13%

2035 $ 0.078237 62.89%

2036 $ 0.082149 71.03%

2037 $ 0.086256 79.59%

2038 $ 0.090569 88.56%

2039 $ 0.095097 97.99%

2040 $ 0.099852 107.89% Vis mere Kortsigtet Metavault Tradeprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.048030 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.048037 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.048076 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.048228 0.41% Metavault Trade (MVX) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MVX for November 2, 2025(I dag) , er $0.048030 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Metavault Trade (MVX) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MVX, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.048037 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Metavault Trade (MVX) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MVX, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.048076 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Metavault Trade (MVX) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MVX være $0.048228 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Metavault Trade prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 120.58K$ 120.58K $ 120.58K Cirkulationsforsyning 2.51M 2.51M 2.51M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MVX pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MVX et cirkulerende forsyning på 2.51M og en samlet markedsværdi på $ 120.58K. Se live MVX pris

Metavault Trade Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Metavault Trade-siden med livepriser er den aktuelle pris på Metavault Trade 0.048030USD. Det cirkulerende udbud af Metavault Trade(MVX) er 2.51M MVX , hvilket giver det en markedsværdi på $120,579 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -1.87% $ -0.000915 $ 0.048946 $ 0.044743

7 dage 2.98% $ 0.001430 $ 0.055618 $ 0.045490

30 dage -6.77% $ -0.003255 $ 0.055618 $ 0.045490 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Metavault Trade vist en prisbevægelse på $-0.000915 , hvilket svarer til en værdiændring på -1.87% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Metavault Trade handlet til en højeste værdi på $0.055618 og en laveste værdi på $0.045490 . Den havde oplevet en prisændring på 2.98% . Denne seneste tendens viser MVXs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Metavault Trade oplevet en ændring på -6.77% , hvilket svarer til cirka $-0.003255 i værdi. Det tyder på, at MVX kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Metavault Trade (MVX )-prisforudsigelsesmodulet? Metavault Trade-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MVX baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Metavault Trade over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MVX, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Metavault Trade. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MVX. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MVX for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Metavault Trade.

Hvorfor er MVX prisforudsigelse vigtig?

MVX Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Er MVX værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MVX opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MVX næste måned? Ifølge Metavault Trade (MVX) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MVX pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MVX koste i 2026? Prisen på 1 Metavault Trade (MVX) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MVX stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MVX i 2027? Metavault Trade (MVX) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MVX i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MVX i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Metavault Trade (MVX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MVX i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Metavault Trade (MVX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MVX koste i 2030? Prisen på 1 Metavault Trade (MVX) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MVX stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MVX prisforudsigelsen for 2040? Metavault Trade (MVX) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MVX i 2040.