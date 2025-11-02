MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion (USD)

Få MetaMask USD prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MUSD vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på MetaMask USD % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse MetaMask USD Prisprediktion for 2025-2050 (USD) MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan MetaMask USD potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 1.001 i 2025. MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan MetaMask USD potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0510 i 2026. MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MUSD for 2027 være $ 1.1036 med en 10.25% vækstrate. MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MUSD i 2028 være $ 1.1587 med en 15.76% vækstrate. MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MUSD i 2029 være $ 1.2167 sammen med 21.55% vækstraten. MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MUSD i 2030 være $ 1.2775 sammen med 27.63% vækstraten. MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MetaMask USD potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0810. MetaMask USD (MUSD) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MetaMask USD potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3897. År Pris Vækst 2025 $ 1.001 0.00%

2040 $ 2.0810 107.89% Vis mere Kortsigtet MetaMask USDprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 1.001 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 1.0011 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 1.0019 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 1.0051 0.41% MetaMask USD (MUSD) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MUSD for November 2, 2025(I dag) , er $1.001 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. MetaMask USD (MUSD) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MUSD, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $1.0011 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. MetaMask USD (MUSD) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MUSD, med en årlig vækstrate på 5% , er $1.0019 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. MetaMask USD (MUSD) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MUSD være $1.0051 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel MetaMask USD prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 48.70M$ 48.70M $ 48.70M Cirkulationsforsyning 48.72M 48.72M 48.72M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MUSD pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MUSD et cirkulerende forsyning på 48.72M og en samlet markedsværdi på $ 48.70M. Se live MUSD pris

MetaMask USD Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på MetaMask USD-siden med livepriser er den aktuelle pris på MetaMask USD 1.001USD. Det cirkulerende udbud af MetaMask USD(MUSD) er 48.72M MUSD , hvilket giver det en markedsværdi på $48,698,357 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.13% $ 0.001276 $ 1.004 $ 0.996791

7 dage 0.15% $ 0.001463 $ 1.0059 $ 0.996883

30 dage 0.06% $ 0.000565 $ 1.0059 $ 0.996883 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har MetaMask USD vist en prisbevægelse på $0.001276 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.13% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev MetaMask USD handlet til en højeste værdi på $1.0059 og en laveste værdi på $0.996883 . Den havde oplevet en prisændring på 0.15% . Denne seneste tendens viser MUSDs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har MetaMask USD oplevet en ændring på 0.06% , hvilket svarer til cirka $0.000565 i værdi. Det tyder på, at MUSD kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer MetaMask USD (MUSD )-prisforudsigelsesmodulet? MetaMask USD-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MUSD baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for MetaMask USD over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MUSD, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på MetaMask USD. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MUSD. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MUSD for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for MetaMask USD.

Hvorfor er MUSD prisforudsigelse vigtig?

MUSD Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MUSD værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MUSD opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MUSD næste måned? Ifølge MetaMask USD (MUSD) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MUSD pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MUSD koste i 2026? Prisen på 1 MetaMask USD (MUSD) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MUSD stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MUSD i 2027? MetaMask USD (MUSD) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MUSD i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MUSD i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil MetaMask USD (MUSD) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MUSD i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil MetaMask USD (MUSD) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MUSD koste i 2030? Prisen på 1 MetaMask USD (MUSD) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MUSD stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MUSD prisforudsigelsen for 2040? MetaMask USD (MUSD) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MUSD i 2040. Tilmeld dig nu