Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion (USD)

Få Market Maker DAO prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MMDAO vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Market Maker DAO % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Market Maker DAO Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Market Maker DAO potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.007665 i 2025. Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Market Maker DAO potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008048 i 2026. Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MMDAO for 2027 være $ 0.008451 med en 10.25% vækstrate. Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MMDAO i 2028 være $ 0.008874 med en 15.76% vækstrate. Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MMDAO i 2029 være $ 0.009317 sammen med 21.55% vækstraten. Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MMDAO i 2030 være $ 0.009783 sammen med 27.63% vækstraten. Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Market Maker DAO potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015936. Market Maker DAO (MMDAO) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Market Maker DAO potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.025958. År Pris Vækst 2025 $ 0.007665 0.00%

2026 $ 0.008048 5.00%

2027 $ 0.008451 10.25%

2028 $ 0.008874 15.76%

2029 $ 0.009317 21.55%

2030 $ 0.009783 27.63%

2031 $ 0.010272 34.01%

2032 $ 0.010786 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.011325 47.75%

2034 $ 0.011892 55.13%

2035 $ 0.012486 62.89%

2036 $ 0.013110 71.03%

2037 $ 0.013766 79.59%

2038 $ 0.014454 88.56%

2039 $ 0.015177 97.99%

2040 $ 0.015936 107.89% Vis mere Kortsigtet Market Maker DAOprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.007665 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.007666 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.007673 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.007697 0.41% Market Maker DAO (MMDAO) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MMDAO for November 2, 2025(I dag) , er $0.007665 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Market Maker DAO (MMDAO) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MMDAO, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.007666 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Market Maker DAO (MMDAO) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MMDAO, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.007673 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Market Maker DAO (MMDAO) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MMDAO være $0.007697 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Market Maker DAO prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 766.57K$ 766.57K $ 766.57K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MMDAO pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MMDAO et cirkulerende forsyning på 100.00M og en samlet markedsværdi på $ 766.57K. Se live MMDAO pris

Market Maker DAO Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Market Maker DAO-siden med livepriser er den aktuelle pris på Market Maker DAO 0.007665USD. Det cirkulerende udbud af Market Maker DAO(MMDAO) er 100.00M MMDAO , hvilket giver det en markedsværdi på $766,570 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 44.33% $ 0.002354 $ 0.007477 $ 0.005166

7 dage 153.96% $ 0.011801 $ 0.018026 $ 0.003016

30 dage -54.49% $ -0.004177 $ 0.018026 $ 0.003016 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Market Maker DAO vist en prisbevægelse på $0.002354 , hvilket svarer til en værdiændring på 44.33% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Market Maker DAO handlet til en højeste værdi på $0.018026 og en laveste værdi på $0.003016 . Den havde oplevet en prisændring på 153.96% . Denne seneste tendens viser MMDAOs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Market Maker DAO oplevet en ændring på -54.49% , hvilket svarer til cirka $-0.004177 i værdi. Det tyder på, at MMDAO kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Market Maker DAO (MMDAO )-prisforudsigelsesmodulet? Market Maker DAO-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MMDAO baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Market Maker DAO over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MMDAO, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Market Maker DAO. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MMDAO. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MMDAO for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Market Maker DAO.

Hvorfor er MMDAO prisforudsigelse vigtig?

MMDAO Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

