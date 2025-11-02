LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion (USD)

Få LEOONO by Virtuals prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget LEO vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på LEOONO by Virtuals % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse LEOONO by Virtuals Prisprediktion for 2025-2050 (USD) LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan LEOONO by Virtuals potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000454 i 2025. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan LEOONO by Virtuals potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000477 i 2026. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LEO for 2027 være $ 0.000500 med en 10.25% vækstrate. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LEO i 2028 være $ 0.000526 med en 15.76% vækstrate. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LEO i 2029 være $ 0.000552 sammen med 21.55% vækstraten. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LEO i 2030 være $ 0.000579 sammen med 27.63% vækstraten. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på LEOONO by Virtuals potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000944. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på LEOONO by Virtuals potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001538. År Pris Vækst 2025 $ 0.000454 0.00%

2026 $ 0.000477 5.00%

2027 $ 0.000500 10.25%

2028 $ 0.000526 15.76%

2029 $ 0.000552 21.55%

2030 $ 0.000579 27.63%

2031 $ 0.000608 34.01%

2032 $ 0.000639 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000671 47.75%

2034 $ 0.000704 55.13%

2035 $ 0.000740 62.89%

2036 $ 0.000777 71.03%

2037 $ 0.000816 79.59%

2038 $ 0.000856 88.56%

2039 $ 0.000899 97.99%

2040 $ 0.000944 107.89% Vis mere Kortsigtet LEOONO by Virtualsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000454 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000454 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000454 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000456 0.41% LEOONO by Virtuals (LEO) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på LEO for November 2, 2025(I dag) , er $0.000454 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for LEO, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000454 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for LEO, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000454 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. LEOONO by Virtuals (LEO) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på LEO være $0.000456 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel LEOONO by Virtuals prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 454.54K$ 454.54K $ 454.54K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste LEO pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har LEO et cirkulerende forsyning på 1.00B og en samlet markedsværdi på $ 454.54K. Se live LEO pris

LEOONO by Virtuals Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på LEOONO by Virtuals-siden med livepriser er den aktuelle pris på LEOONO by Virtuals 0.000454USD. Det cirkulerende udbud af LEOONO by Virtuals(LEO) er 1.00B LEO , hvilket giver det en markedsværdi på $454,535 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -5.57% $ 0 $ 0.000506 $ 0.000428

7 dage 13.98% $ 0.000063 $ 0.000581 $ 0.000364

30 dage -19.03% $ -0.000086 $ 0.000581 $ 0.000364 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har LEOONO by Virtuals vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -5.57% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev LEOONO by Virtuals handlet til en højeste værdi på $0.000581 og en laveste værdi på $0.000364 . Den havde oplevet en prisændring på 13.98% . Denne seneste tendens viser LEOs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har LEOONO by Virtuals oplevet en ændring på -19.03% , hvilket svarer til cirka $-0.000086 i værdi. Det tyder på, at LEO kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer LEOONO by Virtuals (LEO )-prisforudsigelsesmodulet? LEOONO by Virtuals-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på LEO baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for LEOONO by Virtuals over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på LEO, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på LEOONO by Virtuals. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for LEO. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af LEO for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for LEOONO by Virtuals.

Hvorfor er LEO prisforudsigelse vigtig?

LEO Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er LEO værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil LEO opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for LEO næste måned? Ifølge LEOONO by Virtuals (LEO) prisprediktionsværktøjet vil den forventede LEO pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 LEO koste i 2026? Prisen på 1 LEOONO by Virtuals (LEO) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LEO stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på LEO i 2027? LEOONO by Virtuals (LEO) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 LEO i 2027. Hvad er det anslåede prismål for LEO i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil LEOONO by Virtuals (LEO) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for LEO i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil LEOONO by Virtuals (LEO) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 LEO koste i 2030? Prisen på 1 LEOONO by Virtuals (LEO) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LEO stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er LEO prisforudsigelsen for 2040? LEOONO by Virtuals (LEO) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 LEO i 2040.