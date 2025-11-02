Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion (USD)

Få Legend of Arcadia prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget ARCA vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb ARCA

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Legend of Arcadia % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Legend of Arcadia Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Legend of Arcadia potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.011215 i 2025. Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Legend of Arcadia potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011776 i 2026. Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ARCA for 2027 være $ 0.012364 med en 10.25% vækstrate. Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ARCA i 2028 være $ 0.012983 med en 15.76% vækstrate. Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ARCA i 2029 være $ 0.013632 sammen med 21.55% vækstraten. Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ARCA i 2030 være $ 0.014313 sammen med 27.63% vækstraten. Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Legend of Arcadia potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023315. Legend of Arcadia (ARCA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Legend of Arcadia potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.037979. År Pris Vækst 2025 $ 0.011215 0.00%

2026 $ 0.011776 5.00%

2027 $ 0.012364 10.25%

2028 $ 0.012983 15.76%

2029 $ 0.013632 21.55%

2030 $ 0.014313 27.63%

2031 $ 0.015029 34.01%

2032 $ 0.015781 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.016570 47.75%

2034 $ 0.017398 55.13%

2035 $ 0.018268 62.89%

2036 $ 0.019182 71.03%

2037 $ 0.020141 79.59%

2038 $ 0.021148 88.56%

2039 $ 0.022205 97.99%

2040 $ 0.023315 107.89% Vis mere Kortsigtet Legend of Arcadiaprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.011215 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.011216 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.011226 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.011261 0.41% Legend of Arcadia (ARCA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ARCA for November 2, 2025(I dag) , er $0.011215 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Legend of Arcadia (ARCA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ARCA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.011216 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Legend of Arcadia (ARCA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ARCA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.011226 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Legend of Arcadia (ARCA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ARCA være $0.011261 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Legend of Arcadia prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Cirkulationsforsyning 277.33M 277.33M 277.33M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste ARCA pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har ARCA et cirkulerende forsyning på 277.33M og en samlet markedsværdi på $ 3.11M. Se live ARCA pris

Legend of Arcadia Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Legend of Arcadia-siden med livepriser er den aktuelle pris på Legend of Arcadia 0.011215USD. Det cirkulerende udbud af Legend of Arcadia(ARCA) er 277.33M ARCA , hvilket giver det en markedsværdi på $3,111,818 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.04% $ 0 $ 0.011270 $ 0.011154

7 dage -4.86% $ -0.000546 $ 0.012637 $ 0.011178

30 dage -11.44% $ -0.001283 $ 0.012637 $ 0.011178 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Legend of Arcadia vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.04% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Legend of Arcadia handlet til en højeste værdi på $0.012637 og en laveste værdi på $0.011178 . Den havde oplevet en prisændring på -4.86% . Denne seneste tendens viser ARCAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Legend of Arcadia oplevet en ændring på -11.44% , hvilket svarer til cirka $-0.001283 i værdi. Det tyder på, at ARCA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Legend of Arcadia (ARCA )-prisforudsigelsesmodulet? Legend of Arcadia-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ARCA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Legend of Arcadia over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ARCA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Legend of Arcadia. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ARCA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ARCA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Legend of Arcadia.

Hvorfor er ARCA prisforudsigelse vigtig?

ARCA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er ARCA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil ARCA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for ARCA næste måned? Ifølge Legend of Arcadia (ARCA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede ARCA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 ARCA koste i 2026? Prisen på 1 Legend of Arcadia (ARCA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ARCA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på ARCA i 2027? Legend of Arcadia (ARCA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 ARCA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for ARCA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Legend of Arcadia (ARCA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for ARCA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Legend of Arcadia (ARCA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 ARCA koste i 2030? Prisen på 1 Legend of Arcadia (ARCA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ARCA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er ARCA prisforudsigelsen for 2040? Legend of Arcadia (ARCA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 ARCA i 2040. Tilmeld dig nu