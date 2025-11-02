League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion (USD)

Få League of Kingdoms prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget LOKA vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på League of Kingdoms % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse League of Kingdoms Prisprediktion for 2025-2050 (USD) League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan League of Kingdoms potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.0973 i 2025. League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan League of Kingdoms potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.102165 i 2026. League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LOKA for 2027 være $ 0.107273 med en 10.25% vækstrate. League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LOKA i 2028 være $ 0.112636 med en 15.76% vækstrate. League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LOKA i 2029 være $ 0.118268 sammen med 21.55% vækstraten. League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LOKA i 2030 være $ 0.124182 sammen med 27.63% vækstraten. League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på League of Kingdoms potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.202279. League of Kingdoms (LOKA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på League of Kingdoms potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.329492. År Pris Vækst 2025 $ 0.0973 0.00%

2026 $ 0.102165 5.00%

2027 $ 0.107273 10.25%

2028 $ 0.112636 15.76%

2029 $ 0.118268 21.55%

2030 $ 0.124182 27.63%

2031 $ 0.130391 34.01%

2032 $ 0.136910 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.143756 47.75%

2034 $ 0.150944 55.13%

2035 $ 0.158491 62.89%

2036 $ 0.166416 71.03%

2037 $ 0.174736 79.59%

2038 $ 0.183473 88.56%

2039 $ 0.192647 97.99%

2040 $ 0.202279 107.89% Vis mere Kortsigtet League of Kingdomsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.0973 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.097313 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.097393 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.097699 0.41% League of Kingdoms (LOKA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på LOKA for November 2, 2025(I dag) , er $0.0973 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. League of Kingdoms (LOKA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for LOKA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.097313 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. League of Kingdoms (LOKA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for LOKA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.097393 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. League of Kingdoms (LOKA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på LOKA være $0.097699 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel League of Kingdoms prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Cirkulationsforsyning 45.17M 45.17M 45.17M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste LOKA pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har LOKA et cirkulerende forsyning på 45.17M og en samlet markedsværdi på $ 4.39M. Se live LOKA pris

League of Kingdoms Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på League of Kingdoms-siden med livepriser er den aktuelle pris på League of Kingdoms 0.0973USD. Det cirkulerende udbud af League of Kingdoms(LOKA) er 45.17M LOKA , hvilket giver det en markedsværdi på $4,385,763 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -1.22% $ -0.001202 $ 0.1022 $ 0.0961

7 dage -14.42% $ -0.014034 $ 0.145307 $ 0.0961

30 dage -33.35% $ -0.032458 $ 0.145307 $ 0.0961 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har League of Kingdoms vist en prisbevægelse på $-0.001202 , hvilket svarer til en værdiændring på -1.22% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev League of Kingdoms handlet til en højeste værdi på $0.145307 og en laveste værdi på $0.0961 . Den havde oplevet en prisændring på -14.42% . Denne seneste tendens viser LOKAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har League of Kingdoms oplevet en ændring på -33.35% , hvilket svarer til cirka $-0.032458 i værdi. Det tyder på, at LOKA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer League of Kingdoms (LOKA )-prisforudsigelsesmodulet? League of Kingdoms-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på LOKA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for League of Kingdoms over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på LOKA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på League of Kingdoms. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for LOKA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af LOKA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for League of Kingdoms.

Hvorfor er LOKA prisforudsigelse vigtig?

LOKA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

