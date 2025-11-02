MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Just a pulse guy (PULSEGUY) /

Få Just a pulse guy prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget PULSEGUY vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Just a pulse guy % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Just a pulse guy Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Just a pulse guy potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000610 i 2025. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Just a pulse guy potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000640 i 2026. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PULSEGUY for 2027 være $ 0.000672 med en 10.25% vækstrate. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PULSEGUY i 2028 være $ 0.000706 med en 15.76% vækstrate. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PULSEGUY i 2029 være $ 0.000741 sammen med 21.55% vækstraten. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PULSEGUY i 2030 være $ 0.000778 sammen med 27.63% vækstraten. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Just a pulse guy potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001268. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Just a pulse guy potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002066. År Pris Vækst 2025 $ 0.000610 0.00%

2026 $ 0.000640 5.00%

2027 $ 0.000672 10.25%

2028 $ 0.000706 15.76%

2029 $ 0.000741 21.55%

2030 $ 0.000778 27.63%

2031 $ 0.000817 34.01%

2032 $ 0.000858 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000901 47.75%

2034 $ 0.000946 55.13%

2035 $ 0.000993 62.89%

2036 $ 0.001043 71.03%

2037 $ 0.001095 79.59%

2038 $ 0.001150 88.56%

2039 $ 0.001208 97.99%

2040 $ 0.001268 107.89% Vis mere Kortsigtet Just a pulse guyprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000610 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000610 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000610 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000612 0.41% Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på PULSEGUY for November 2, 2025(I dag) , er $0.000610 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for PULSEGUY, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000610 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for PULSEGUY, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000610 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Just a pulse guy (PULSEGUY) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på PULSEGUY være $0.000612 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Just a pulse guy prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 574.38K$ 574.38K $ 574.38K Cirkulationsforsyning 941.28M 941.28M 941.28M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste PULSEGUY pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har PULSEGUY et cirkulerende forsyning på 941.28M og en samlet markedsværdi på $ 574.38K. Se live PULSEGUY pris

Just a pulse guy Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Just a pulse guy-siden med livepriser er den aktuelle pris på Just a pulse guy 0.000610USD. Det cirkulerende udbud af Just a pulse guy(PULSEGUY) er 941.28M PULSEGUY , hvilket giver det en markedsværdi på $574,378 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 4.37% $ 0 $ 0.000626 $ 0.000551

7 dage 46.59% $ 0.000284 $ 0.000731 $ 0.000126

30 dage 378.83% $ 0.002311 $ 0.000731 $ 0.000126 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Just a pulse guy vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 4.37% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Just a pulse guy handlet til en højeste værdi på $0.000731 og en laveste værdi på $0.000126 . Den havde oplevet en prisændring på 46.59% . Denne seneste tendens viser PULSEGUYs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Just a pulse guy oplevet en ændring på 378.83% , hvilket svarer til cirka $0.002311 i værdi. Det tyder på, at PULSEGUY kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Just a pulse guy (PULSEGUY )-prisforudsigelsesmodulet? Just a pulse guy-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på PULSEGUY baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Just a pulse guy over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på PULSEGUY, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Just a pulse guy. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for PULSEGUY. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af PULSEGUY for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Just a pulse guy.

Hvorfor er PULSEGUY prisforudsigelse vigtig?

PULSEGUY Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er PULSEGUY værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil PULSEGUY opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for PULSEGUY næste måned? Ifølge Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprediktionsværktøjet vil den forventede PULSEGUY pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 PULSEGUY koste i 2026? Prisen på 1 Just a pulse guy (PULSEGUY) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PULSEGUY stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på PULSEGUY i 2027? Just a pulse guy (PULSEGUY) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 PULSEGUY i 2027. Hvad er det anslåede prismål for PULSEGUY i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Just a pulse guy (PULSEGUY) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for PULSEGUY i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Just a pulse guy (PULSEGUY) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 PULSEGUY koste i 2030? Prisen på 1 Just a pulse guy (PULSEGUY) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PULSEGUY stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er PULSEGUY prisforudsigelsen for 2040? Just a pulse guy (PULSEGUY) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 PULSEGUY i 2040.