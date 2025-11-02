Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion (USD)

Få Infinitar Governance Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget IGT vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Infinitar Governance Token % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Infinitar Governance Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Infinitar Governance Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.002357 i 2025. Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Infinitar Governance Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002475 i 2026. Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på IGT for 2027 være $ 0.002598 med en 10.25% vækstrate. Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på IGT i 2028 være $ 0.002728 med en 15.76% vækstrate. Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for IGT i 2029 være $ 0.002865 sammen med 21.55% vækstraten. Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for IGT i 2030 være $ 0.003008 sammen med 27.63% vækstraten. Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Infinitar Governance Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004900. Infinitar Governance Token (IGT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Infinitar Governance Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007982. År Pris Vækst 2025 $ 0.002357 0.00%

2026 $ 0.002475 5.00%

2027 $ 0.002598 10.25%

2028 $ 0.002728 15.76%

2029 $ 0.002865 21.55%

2030 $ 0.003008 27.63%

2031 $ 0.003158 34.01%

2032 $ 0.003316 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.003482 47.75%

2034 $ 0.003656 55.13%

2035 $ 0.003839 62.89%

2036 $ 0.004031 71.03%

2037 $ 0.004233 79.59%

2038 $ 0.004444 88.56%

2039 $ 0.004667 97.99%

2040 $ 0.004900 107.89% Vis mere Kortsigtet Infinitar Governance Tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.002357 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.002357 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.002359 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.002366 0.41% Infinitar Governance Token (IGT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på IGT for November 2, 2025(I dag) , er $0.002357 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Infinitar Governance Token (IGT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for IGT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.002357 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Infinitar Governance Token (IGT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for IGT, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.002359 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Infinitar Governance Token (IGT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på IGT være $0.002366 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Infinitar Governance Token prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Cirkulationsforsyning 468.53M 468.53M 468.53M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste IGT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har IGT et cirkulerende forsyning på 468.53M og en samlet markedsværdi på $ 1.11M. Se live IGT pris

Infinitar Governance Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Infinitar Governance Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Infinitar Governance Token 0.002357USD. Det cirkulerende udbud af Infinitar Governance Token(IGT) er 468.53M IGT , hvilket giver det en markedsværdi på $1,106,470 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -9.80% $ -0.000256 $ 0.002636 $ 0.002314

7 dage -22.16% $ -0.000522 $ 0.013175 $ 0.002246

30 dage -82.16% $ -0.001936 $ 0.013175 $ 0.002246 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Infinitar Governance Token vist en prisbevægelse på $-0.000256 , hvilket svarer til en værdiændring på -9.80% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Infinitar Governance Token handlet til en højeste værdi på $0.013175 og en laveste værdi på $0.002246 . Den havde oplevet en prisændring på -22.16% . Denne seneste tendens viser IGTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Infinitar Governance Token oplevet en ændring på -82.16% , hvilket svarer til cirka $-0.001936 i værdi. Det tyder på, at IGT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Infinitar Governance Token (IGT )-prisforudsigelsesmodulet? Infinitar Governance Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på IGT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Infinitar Governance Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på IGT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Infinitar Governance Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for IGT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af IGT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Infinitar Governance Token.

Hvorfor er IGT prisforudsigelse vigtig?

IGT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er IGT værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil IGT opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for IGT næste måned? Ifølge Infinitar Governance Token (IGT) prisprediktionsværktøjet vil den forventede IGT pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 IGT koste i 2026? Prisen på 1 Infinitar Governance Token (IGT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil IGT stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på IGT i 2027? Infinitar Governance Token (IGT) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 IGT i 2027. Hvad er det anslåede prismål for IGT i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Infinitar Governance Token (IGT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for IGT i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Infinitar Governance Token (IGT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 IGT koste i 2030? Prisen på 1 Infinitar Governance Token (IGT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil IGT stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er IGT prisforudsigelsen for 2040? Infinitar Governance Token (IGT) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 IGT i 2040.