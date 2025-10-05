Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion (USD)

Få Hypha Staked AVAX prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget STAVAX vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Hypha Staked AVAX % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Hypha Staked AVAX Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Hypha Staked AVAX potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 34.47 i 2025. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Hypha Staked AVAX potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 36.1935 i 2026. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på STAVAX for 2027 være $ 38.0031 med en 10.25% vækstrate. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på STAVAX i 2028 være $ 39.9033 med en 15.76% vækstrate. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for STAVAX i 2029 være $ 41.8985 sammen med 21.55% vækstraten. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for STAVAX i 2030 være $ 43.9934 sammen med 27.63% vækstraten. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hypha Staked AVAX potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 71.6606. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hypha Staked AVAX potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 116.7276. År Pris Vækst 2025 $ 34.47 0.00%

2026 $ 36.1935 5.00%

2027 $ 38.0031 10.25%

2028 $ 39.9033 15.76%

2029 $ 41.8985 21.55%

2030 $ 43.9934 27.63%

2031 $ 46.1930 34.01%

2032 $ 48.5027 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 50.9278 47.75%

2034 $ 53.4742 55.13%

2035 $ 56.1479 62.89%

2036 $ 58.9553 71.03%

2037 $ 61.9031 79.59%

2038 $ 64.9983 88.56%

2039 $ 68.2482 97.99%

2040 $ 71.6606 107.89% Vis mere Kortsigtet Hypha Staked AVAXprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst October 5, 2025(I dag) $ 34.47 0.00%

October 6, 2025(I morgen) $ 34.4747 0.01%

October 12, 2025(Denne uge) $ 34.5030 0.10%

November 4, 2025(30 dage) $ 34.6116 0.41% Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på STAVAX for October 5, 2025(I dag) , er $34.47 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisforudsigelse i morgen For October 6, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for STAVAX, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $34.4747 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisforudsigelse i denne uge Ved October 12, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for STAVAX, med en årlig vækstrate på 5% , er $34.5030 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på STAVAX være $34.6116 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Hypha Staked AVAX prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 29.61M$ 29.61M $ 29.61M Cirkulationsforsyning 858.79K 858.79K 858.79K Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste STAVAX pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har STAVAX et cirkulerende forsyning på 858.79K og en samlet markedsværdi på $ 29.61M. Se live STAVAX pris

Hypha Staked AVAX Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Hypha Staked AVAX-siden med livepriser er den aktuelle pris på Hypha Staked AVAX 34.47USD. Det cirkulerende udbud af Hypha Staked AVAX(STAVAX) er 858.79K STAVAX , hvilket giver det en markedsværdi på $29,606,695 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.22% $ 0.075542 $ 35.29 $ 33.88

7 dage 7.16% $ 2.4686 $ 35.5928 $ 28.0992

30 dage 23.11% $ 7.9662 $ 35.5928 $ 28.0992 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Hypha Staked AVAX vist en prisbevægelse på $0.075542 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.22% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Hypha Staked AVAX handlet til en højeste værdi på $35.5928 og en laveste værdi på $28.0992 . Den havde oplevet en prisændring på 7.16% . Denne seneste tendens viser STAVAXs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Hypha Staked AVAX oplevet en ændring på 23.11% , hvilket svarer til cirka $7.9662 i værdi. Det tyder på, at STAVAX kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Hypha Staked AVAX (STAVAX )-prisforudsigelsesmodulet? Hypha Staked AVAX-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på STAVAX baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Hypha Staked AVAX over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på STAVAX, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Hypha Staked AVAX. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for STAVAX. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af STAVAX for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Hypha Staked AVAX.

Hvorfor er STAVAX prisforudsigelse vigtig?

STAVAX Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er STAVAX værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil STAVAX opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for STAVAX næste måned? Ifølge Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprediktionsværktøjet vil den forventede STAVAX pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 STAVAX koste i 2026? Prisen på 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil STAVAX stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på STAVAX i 2027? Hypha Staked AVAX (STAVAX) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 STAVAX i 2027. Hvad er det anslåede prismål for STAVAX i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Hypha Staked AVAX (STAVAX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for STAVAX i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Hypha Staked AVAX (STAVAX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 STAVAX koste i 2030? Prisen på 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil STAVAX stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er STAVAX prisforudsigelsen for 2040? Hypha Staked AVAX (STAVAX) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 STAVAX i 2040.