Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Hyperbeat Ultra HYPE % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Hyperbeat Ultra HYPE Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Hyperbeat Ultra HYPE potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 43.93 i 2025. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Hyperbeat Ultra HYPE potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 46.1265 i 2026. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på HBHYPE for 2027 være $ 48.4328 med en 10.25% vækstrate. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på HBHYPE i 2028 være $ 50.8544 med en 15.76% vækstrate. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for HBHYPE i 2029 være $ 53.3971 sammen med 21.55% vækstraten. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for HBHYPE i 2030 være $ 56.0670 sammen med 27.63% vækstraten. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hyperbeat Ultra HYPE potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 91.3273. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hyperbeat Ultra HYPE potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 148.7625. År Pris Vækst 2025 $ 43.93 0.00%

2026 $ 46.1265 5.00%

2027 $ 48.4328 10.25%

2028 $ 50.8544 15.76%

2029 $ 53.3971 21.55%

2030 $ 56.0670 27.63%

2031 $ 58.8704 34.01%

2032 $ 61.8139 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 64.9046 47.75%

2034 $ 68.1498 55.13%

2035 $ 71.5573 62.89%

2036 $ 75.1352 71.03%

2037 $ 78.8919 79.59%

2038 $ 82.8365 88.56%

2039 $ 86.9783 97.99%

2040 $ 91.3273 107.89% Vis mere Kortsigtet Hyperbeat Ultra HYPEprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 43.93 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 43.9360 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 43.9721 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 44.1105 0.41% Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på HBHYPE for November 2, 2025(I dag) , er $43.93 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for HBHYPE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $43.9360 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for HBHYPE, med en årlig vækstrate på 5% , er $43.9721 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på HBHYPE være $44.1105 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Hyperbeat Ultra HYPE prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 40.02M$ 40.02M $ 40.02M Cirkulationsforsyning 912.55K 912.55K 912.55K Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste HBHYPE pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har HBHYPE et cirkulerende forsyning på 912.55K og en samlet markedsværdi på $ 40.02M. Se live HBHYPE pris

Hyperbeat Ultra HYPE Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Hyperbeat Ultra HYPE-siden med livepriser er den aktuelle pris på Hyperbeat Ultra HYPE 43.93USD. Det cirkulerende udbud af Hyperbeat Ultra HYPE(HBHYPE) er 912.55K HBHYPE , hvilket giver det en markedsværdi på $40,016,142 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -2.36% $ -1.0659 $ 45.28 $ 43.51

7 dage -3.05% $ -1.3403 $ 50.7787 $ 43.6216

30 dage -13.80% $ -6.0657 $ 50.7787 $ 43.6216 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Hyperbeat Ultra HYPE vist en prisbevægelse på $-1.0659 , hvilket svarer til en værdiændring på -2.36% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Hyperbeat Ultra HYPE handlet til en højeste værdi på $50.7787 og en laveste værdi på $43.6216 . Den havde oplevet en prisændring på -3.05% . Denne seneste tendens viser HBHYPEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Hyperbeat Ultra HYPE oplevet en ændring på -13.80% , hvilket svarer til cirka $-6.0657 i værdi. Det tyder på, at HBHYPE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE )-prisforudsigelsesmodulet? Hyperbeat Ultra HYPE-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på HBHYPE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Hyperbeat Ultra HYPE over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på HBHYPE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Hyperbeat Ultra HYPE. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for HBHYPE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af HBHYPE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Hyperbeat Ultra HYPE.

Hvorfor er HBHYPE prisforudsigelse vigtig?

HBHYPE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

