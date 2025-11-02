Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion (USD)

Få Guardian Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget GUARDIAN vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Guardian Token % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Guardian Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Guardian Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000604 i 2025. Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Guardian Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000635 i 2026. Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GUARDIAN for 2027 være $ 0.000666 med en 10.25% vækstrate. Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GUARDIAN i 2028 være $ 0.000700 med en 15.76% vækstrate. Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GUARDIAN i 2029 være $ 0.000735 sammen med 21.55% vækstraten. Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GUARDIAN i 2030 være $ 0.000772 sammen med 27.63% vækstraten. Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Guardian Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001257. Guardian Token (GUARDIAN) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Guardian Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002048. År Pris Vækst 2025 $ 0.000604 0.00%

Aktuel Guardian Token prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 419.41K$ 419.41K $ 419.41K Cirkulationsforsyning 693.31M 693.31M 693.31M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste GUARDIAN pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har GUARDIAN et cirkulerende forsyning på 693.31M og en samlet markedsværdi på $ 419.41K. Se live GUARDIAN pris

Guardian Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Guardian Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Guardian Token 0.000604USD. Det cirkulerende udbud af Guardian Token(GUARDIAN) er 693.31M GUARDIAN , hvilket giver det en markedsværdi på $419,411 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dage 6.53% $ 0.000039 $ 0.000745 $ 0.000600

30 dage -18.41% $ -0.000111 $ 0.000745 $ 0.000600 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Guardian Token vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Guardian Token handlet til en højeste værdi på $0.000745 og en laveste værdi på $0.000600 . Den havde oplevet en prisændring på 6.53% . Denne seneste tendens viser GUARDIANs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Guardian Token oplevet en ændring på -18.41% , hvilket svarer til cirka $-0.000111 i værdi. Det tyder på, at GUARDIAN kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Guardian Token (GUARDIAN )-prisforudsigelsesmodulet? Guardian Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på GUARDIAN baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Guardian Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på GUARDIAN, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Guardian Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for GUARDIAN. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af GUARDIAN for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Guardian Token.

Hvorfor er GUARDIAN prisforudsigelse vigtig?

GUARDIAN Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er GUARDIAN værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil GUARDIAN opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for GUARDIAN næste måned? Ifølge Guardian Token (GUARDIAN) prisprediktionsværktøjet vil den forventede GUARDIAN pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 GUARDIAN koste i 2026? Prisen på 1 Guardian Token (GUARDIAN) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GUARDIAN stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på GUARDIAN i 2027? Guardian Token (GUARDIAN) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 GUARDIAN i 2027. Hvad er det anslåede prismål for GUARDIAN i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Guardian Token (GUARDIAN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for GUARDIAN i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Guardian Token (GUARDIAN) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 GUARDIAN koste i 2030? Prisen på 1 Guardian Token (GUARDIAN) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GUARDIAN stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er GUARDIAN prisforudsigelsen for 2040? Guardian Token (GUARDIAN) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 GUARDIAN i 2040.