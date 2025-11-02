Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion (USD)

Få Guardian Golden Ball prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget GBT vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Guardian Golden Ball % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Guardian Golden Ball Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Guardian Golden Ball potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000084 i 2025. Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Guardian Golden Ball potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000088 i 2026. Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GBT for 2027 være $ 0.000093 med en 10.25% vækstrate. Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GBT i 2028 være $ 0.000097 med en 15.76% vækstrate. Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GBT i 2029 være $ 0.000102 sammen med 21.55% vækstraten. Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GBT i 2030 være $ 0.000107 sammen med 27.63% vækstraten. Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Guardian Golden Ball potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000175. Guardian Golden Ball (GBT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Guardian Golden Ball potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000285. År Pris Vækst 2025 $ 0.000084 0.00%

2026 $ 0.000088 5.00%

2027 $ 0.000093 10.25%

2028 $ 0.000097 15.76%

2029 $ 0.000102 21.55%

2030 $ 0.000107 27.63%

2031 $ 0.000113 34.01%

2032 $ 0.000118 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000124 47.75%

2034 $ 0.000131 55.13%

2035 $ 0.000137 62.89%

2036 $ 0.000144 71.03%

2037 $ 0.000151 79.59%

2038 $ 0.000159 88.56%

2039 $ 0.000167 97.99%

2040 $ 0.000175 107.89% Vis mere Kortsigtet Guardian Golden Ballprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000084 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000084 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000084 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000084 0.41% Guardian Golden Ball (GBT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på GBT for November 2, 2025(I dag) , er $0.000084 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Guardian Golden Ball (GBT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for GBT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000084 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Guardian Golden Ball (GBT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for GBT, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000084 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Guardian Golden Ball (GBT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på GBT være $0.000084 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Guardian Golden Ball prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K Cirkulationsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste GBT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har GBT et cirkulerende forsyning på 200.00M og en samlet markedsværdi på $ 16.89K. Se live GBT pris

Guardian Golden Ball Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Guardian Golden Ball-siden med livepriser er den aktuelle pris på Guardian Golden Ball 0.000084USD. Det cirkulerende udbud af Guardian Golden Ball(GBT) er 200.00M GBT , hvilket giver det en markedsværdi på $16,890.52 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -6.58% $ 0 $ 0.000092 $ 0.000068

7 dage -21.10% $ -0.000017 $ 0.000248 $ 0.000068

30 dage -66.85% $ -0.000056 $ 0.000248 $ 0.000068 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Guardian Golden Ball vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -6.58% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Guardian Golden Ball handlet til en højeste værdi på $0.000248 og en laveste værdi på $0.000068 . Den havde oplevet en prisændring på -21.10% . Denne seneste tendens viser GBTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Guardian Golden Ball oplevet en ændring på -66.85% , hvilket svarer til cirka $-0.000056 i værdi. Det tyder på, at GBT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Guardian Golden Ball (GBT )-prisforudsigelsesmodulet? Guardian Golden Ball-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på GBT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Guardian Golden Ball over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på GBT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Guardian Golden Ball. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for GBT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af GBT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Guardian Golden Ball.

Hvorfor er GBT prisforudsigelse vigtig?

GBT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er GBT værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil GBT opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for GBT næste måned? Ifølge Guardian Golden Ball (GBT) prisprediktionsværktøjet vil den forventede GBT pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 GBT koste i 2026? Prisen på 1 Guardian Golden Ball (GBT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GBT stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på GBT i 2027? Guardian Golden Ball (GBT) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 GBT i 2027. Hvad er det anslåede prismål for GBT i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Guardian Golden Ball (GBT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for GBT i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Guardian Golden Ball (GBT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 GBT koste i 2030? Prisen på 1 Guardian Golden Ball (GBT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GBT stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er GBT prisforudsigelsen for 2040? Guardian Golden Ball (GBT) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 GBT i 2040.